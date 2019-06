Un ex-pdg corrompu libre au tiers de sa peine avec sa pension

Un ex-PDG de la Société des ponts fédéraux condamné à la prison pour avoir reçu 2,34 millions $ de pots-de-vin a pu compter sur sa pension gouvernementale, qui lui a permis de louer un logement et ainsi retrouver l’air libre au tiers de sa peine.

« Les agents n’ont identifié aucune problématique concernant votre capacité à payer votre loyer et vos dépenses courantes », peut-on lire dans la plus récente décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC] concernant Michel Fournier.

À 67 ans, Fournier purge depuis août 2017 une peine de 66 mois d’incarcération pour avoir accepté des millions en pots-de-vin de la part de SNC-Lavalin, afin de s’assurer que la firme de génie-conseil obtienne un contrat de réfection du tablier du pont Jacques-Cartier.

Photo courtoisie Michel Fournier

Libre

L’argent est entré dans son compte en banque de 1997 à 2004 et pendant les années qui ont suivi, Fournier s’est efforcé de cacher les montants qu’il empochait illégalement. « Lors de votre arrestation, vous aviez d’abord affirmé que les sommes provenaient d’un héritage de votre épouse, mais vous avez ensuite admis votre crime », peut-on lire dans le document quatre pages.

Pas violent

Dès le début de la décision, il est indiqué que Fournier profitait d’un régime -depuis aboli- voulant que seul le risque de violence puisse être pris en compte.

Or, les deux crimes de Fournier [fraude envers le gouvernement et recyclage des produits de la criminalité] ne sont pas considérés comme violents. Et durant sa détention, il s’est tenu à carreau.

« Même si vous avez commis des crimes graves qui impliquent de la planification et de la supercherie et que vous avez mis à mal la confiance du public, ces crimes ne sont pas violents », a noté la CLCC en acquiesçant à la demande de libération conditionnelle de Fournier.

Retraite dans l’Ouest

Le fraudeur pourra donc aller résider à Vancouver pour vivre tranquillement sa retraite. À son âge, il ne travaille pas, mais il fait du bénévolat pour un organisme local. Et s’il a des problèmes d’argent, il pourra toujours encaisser une police d’assurance-vie, ajoute la CLCC.

Mais même s’il pourra enfin dormir confortablement dans son lit, Fournier devra tout de même respecter des conditions. En plus de ne pas travailler à son compte et ne pas être responsable des finances d’autrui, il devra également divulguer aux autorités les documents à propos de sa situation financière.

S’il brise l’une de ces conditions, il pourrait être renvoyé derrière les barreaux.