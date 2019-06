Un grand moment pour Tyler Mislawchuk

Le Manitobain Tyler Mislawchuk était très émotif au moment de fouler la troisième marche du podium masculin du Triathlon Mondial Groupe Copley, samedi après-midi, au Grand Quai du Port de Montréal.

Deux fois victorieux cette saison en Coupe du monde, l’athlète de 24 ans n’avait encore jamais obtenu de médaille en Séries mondiales.

«Pour être honnête, une grande partie de la course est floue dans ma tête. Je me rappelle surtout de la course à pied. Partout où je passais, j’entendais les gens crier mon nom, a raconté Mislawchuk, encore secoué par les émotions et la grandeur du moment.

«Je me suis entrainé pour cette course avec trois amis à la maison et ils m’ont convaincu que je pouvais la gagner. Finalement j’ai fini troisième, mais je suis juste tellement heureux que je ne peux même pas l’expliquer. C’est un rêve que j’ai depuis que je suis enfant. C’est incroyable», a poursuivi le Canadien.

«J’espère qu’il y aura d’autres moments comme ça. Mais au cas où ça ne se reproduise pas, je vais prendre le temps de le savourer.»

L’athlète de Winnipeg a franchi l’arrivée sous une pluie torrentielle, et a stoppé le chrono à 53 min 53 s. Quatre secondes plus tôt, le Belge Jelle Geens a doublé l’Espagnol Mario Mola au sprint pour décrocher sa première victoire en Séries mondiales. Mola avait triomphé l’an dernier à Montréal.

Pour leur part, le Québécois Alexis Lepage (56 min 39 s) et l’Albertain Matthew Sharpe (56 min 40 s) se sont classés 36e et 37e.

Lepage était visiblement déçu de son résultat. «J’ai eu une natation correcte. Je n’avais pas des super sensations dans l’eau, mais j’ai quand même réussi à sortir entre la 10 et la 12e position. Malheureusement, quand je suis monté sur le vélo, mes jambes ne voulaient pas suivre. J’avais l’impression de pousser vraiment trop fort pour la vitesse que j’avais et je n’ai pas réussi à rester avec le peloton de tête», a expliqué le Montréalais de 25 ans.

«Je suis quand même content de ma course à pied, mais c’était trop peu trop tard. C’était juste pas ma journée.»

Déception pour Brown

Du côté féminin, la Canadienne Joanna Brown n’a pas non plus obtenu le résultat espéré. Après avoir terminé quatrième lors des deux dernières éditions de l’étape montréalaise des Séries mondiales, l’Ontarienne de 26 ans a dû se contenter du 12e rang.

«Ça n’a pas été ma meilleure course, a reconnu Brown peu après avoir franchi l’arrivée. Je voulais vraiment avoir au moins une autre quatrième place ou être sur le podium.»

Brown a conclu l’épreuve en 1 h 05 s. Pour une deuxième année consécutive, c’est l’Américaine Katie Zafares (58 min 15s) qui s’est imposée. Il s’agit d’une cinquième victoire cette saison en Séries mondiales pour la meneuse au classement mondial, qui a devancé la Britannique Georgia Taylor-Brown par 11 secondes au fil d’arrivée. La Britannique Jessica Learmonth (58 min 49 s) a complété le podium.

Grosse chaleur

La chaleur écrasante qui régnait au Vieux-Port de Montréal pendant l’épreuve féminine a beaucoup affecté Brown qui a terminé sa nage à moins de 10 secondes des meneuses. «J’étais bien à vélo, mais dès que je suis arrivée à la course à pied j’avais tellement chaud...», a raconté l’Ottavienne dans un français impeccable.

De plus, le format sprint ne l’a pas très bien servie. «Je préfère vraiment le format olympique puisque ça me prend un peu de temps pour trouver mon rythme à la course à pied. C’est ma première course sprint après Abu Dhabi (en mars). Ça fait vraiment mal et ça va vraiment vite.»

Ni la déception, la fatigue ou la chaleur ne pouvait toutefois entamer la bonne humeur de Brown qui adore courir à Montréal. «C’était vraiment une belle journée. Il y a plein de monde qui sont venus regarder la course et nous encourager.»

Enfin, notons que l’Albertain Stefan Daniel a décroché un neuvième titre en Séries mondiales de paratriathlon vendredi, au Parc Jean-Drapeau. Le para-athlète de 20 ans domine le classement mondial dans la catégorie PTS5 et a remporté toutes ses courses cette saison.