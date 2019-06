Wimbledon: un autre Canadien dans le tableau principal

Le Canadien Brayden Schnur s’est ajouté, samedi, au tableau principal du tournoi de tennis de Wimbledon.

Profitant du forfait de Borna Coric, blessé, Schnur est accueilli à titre de «lucky loser». Plus tôt cette semaine, le Canadien, qui occupe le 114e rang mondial, avait pris part au troisième et ultime tour des qualifications, s’inclinant alors en trois manches de 6-3, 6-2 et 6-1 contre l’Italien Salvatore Caruso.

Schnur, qui affrontera le Chypriote Marcos Baghdatis au premier tour mardi, devient le cinquième représentant du Canada dans le tableau de simple masculin.

Milos Raonic sera en action lundi tout comme Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil, qui ont rendez-vous l’un contre l’autre. Denis Shapovalov débutera la compétition mardi.