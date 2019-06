15 faits méconnus pour les 15 ans des «Pages de notre amour»

Tiré du roman de Nicholas Sparks et sorti le 25 juin 2004, Les pages de notre amour réunit les Canadiens Ryan Gosling et Rachel McAdams devant la caméra de Nick Cassavetes. Voici 15 faits à savoir sur ce film culte...

Le premier roman de Nicholas Sparks suit Noah (Ryan Gosling) et Allie (Rachel McAdams) dans les années 1940. Malgré quelques difficultés, le couple s’aime, se marie, et passe les 60 années suivantes ensemble. Désormais âgée, Allie (Gena Rowlands, la mère du réalisateur Nick Cassavetes) est atteinte de la maladie d’Alzheimer et Noah (James Garner) l’aide à se souvenir de sa vie.

1 – L’histoire est presque véridique. Nicholas Sparks s’est inspiré des grands-parents de sa femme, Cathy. Malheureusement, l’auteur a divorcé quelques années après la sortie du roman.

2 – Ryan Gosling a déjà avoué que Nick Cassavetes l’avait choisi parce qu’il n’était pas beau! «Il m’a regardé et m’a dit qu’il voulait que je tienne ce rôle parce que je ne ressemblais pas aux autres jeunes acteurs. ¨Tu n’es pas beau, tu n’es pas cool, tu es juste un gars ordinaire qui a l’air un peu fou¨, m’a-t-il dit», a raconté l’acteur.

3 – Rachel McAdams a reçu le scénario la veille de son audition!

4 – Selon l’actrice principale, bon nombre des vêtements qu’elle porte à l’écran dataient des années 1940. Malheureusement, pour la scène sous la pluie (qui figure de manière proéminente sur l’affiche), elle a dû être nu-pieds... les chaussures s’étant désagrégées sous l’effet de l’eau.

5 – Pour mieux s’immerger dans son personnage, Ryan Gosling a vécu à Charleston, en Caroline du Sud, plusieurs mois avant le début du tournage. Il en a profité pour travailler comme apprenti chez un ébéniste!

6 – Le tournage des Pages de notre amour s’est déroulé à l’inverse du scénario, c’est-à-dire que la fin a été filmée lors des premiers jours. Pour la petite histoire, sachez que la plantation Boone Hall and Gardens, où ont été captées plusieurs scènes du long métrage, a été le décor du mariage privé de Blake Lively et Ryan Reynolds.

7 – Au début, Ryan Gosling et Rachel McAdams ne s’entendaient pas du tout! Les deux acteurs étaient à ce point à couteaux tirés que Gosling a demandé à ce que sa collègue soit remplacée lors du tournage d’une scène! Un producteur, Nick Cassavetes et Ryan Gosling ont eu une discussion pour le moins animée qui a réglé le problème. À tel point d’ailleurs que les deux vedettes ont commencé à se fréquenter... pendant le tournage.

8 – Ryan Gosling, qui a les yeux bleus, a porté des verres de contact marron afin d’avoir les yeux de la même couleur que ceux de James Garner!

9 – Jessica Biel a passé une audition pour le rôle d’Allie... qui s’est très mal déroulée. «J’étais en plein tournage de Massacre à la tronçonneuse et j’ai passé mon audition dans ma roulotte... couverte de sang! Je voulais tellement le rôle», a-t-elle avoué plus tard.

10 – Au départ, le film devait être réalisé par Steven Spielberg. Puis Jim Sheridan et Martin Campbell ont manifesté un intérêt qui ne s’est jamais concrétisé.

11 – S’il faut en croire certaines sources, Reese Witherspoon, Britney Spears et Justin Timberlake ont été en lice pour les rôles principaux!

12 – James Marsden, qui incarne le fiancé d’Allie, ne croyait pas au succès du film. Il pensait que le public trouverait l’histoire trop sirupeuse.

13 – Les producteurs tenaient à avoir des oiseaux pour la scène en barque et ceux-ci étaient effrayés par le tournage. Afin de régler le problème, Nick Cassavetes a eu l’idée d’acheter des oisillons et de les élever au bord du lac.

14 – À ce jour, aux États-Unis, avec ses 81 millions $ de recettes, Les pages de notre amour est le film adapté d’un roman de Nicholas Sparks à avoir connu le plus important succès au box-office. À l’international, c’est Une bouteille à la mer avec des revenus totaux de 118,9 millions $ qui occupe la première place.

15 – Avec un budget de 29 millions $, Les pages de notre amour en a engrangé 115,6 millions $ au box-office international. À ce jour, le film est installé au 17e rang des drames romantiques les plus rentables de tous les temps, selon le site spécialisé boxofficemojo.com.