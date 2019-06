GODIN, Fortunat



Au Centre d'hébergement Pavillon Saint-Augustin, le 28 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Fortunat Godin, fils de feu dame Nazarine Gionet et de feu monsieur Octave Godin. Il était l'époux de dame Jacqueline Tremblay. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule mardi 2 juillet 2019 de 13h30 à 16h30 et de 19h à 21h30 etde 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline; ses enfants: Sylvie (Pierre Lemieux), Suzanne (René Bouchard), Carole, Denis (Gisèle Morneau), Céline (Éric Bergeron), Jocelyne (Christian Bouffard) et Nathalie (Jean-François Bisson); ses petits-enfants: Jonathan, Mathieu, Émilie, Véronique (Maxime), Catherine (Mathieu), Michaël (Eve-Lyne), Naomie, Cassandra (Anthony) et Daphnée; son arrière-petite-fille Myriam; sa sœur Anita; sa belle-sœur Médora Brideau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Jacques (Armandine), Clément (Réjeanne) et Gaston ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Saint-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.