Accueil sceptique des démocrates américains après la rencontre Trump-Kim

Plusieurs candidats à l’investiture démocrate pour la présidentielle Américaine ont fait part de leur scepticisme dimanche après la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, craignant une « séance photo » plutôt qu’une réelle avancée vers la dénucléarisation.

« Je ne vois pas de problème à rencontrer Kim Jong-un en Corée du Nord ou ailleurs », a déclaré sur ABC le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders.

« Si nous pouvons nous débarrasser des armes nucléaires (nord-coréennes), ce sera une très bonne chose », a ajouté le candidat qui se revendique « socialiste ».

Donald Trump a foulé dimanche le sol de la Corée du Nord, accompagné de l’homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un, une première pour un président américain. Ce geste a permis de réamorcer les discussions sur le programme nucléaire de Pyongyang, un peu plus d’un an après leur premier sommet de Singapour et l’échec de celui de Hanoï en février.

« Je ne veux pas que ce soit simplement une séance photo. Que va-t-il se passer demain et après-demain », s’est toutefois interrogé M. Sanders.

Il s’est aussi inquiété des « incohérences incroyables » du milliardaire républicain qui a « affaibli » la diplomatie américaine. « Nous devons avancer au niveau diplomatique, pas seulement faire des photos », a-t-il dit.

« Je pense que nous ne saurons pas si ça marche tant qu’il n’y a pas de résultats », a pour sa part affirmé sur CNN la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, estimant ne pas voir de « chemin clair » pour la poursuite des négociations avec Pyongyang.

« Bien sûr, en tant que pays, nous voulons que ça marche », a-t-elle assuré.

Julian Castro s’est aussi dit sur CNN « toujours favorable à parler à nos adversaires, à ouvrir des canaux diplomatiques ». Mais il a critiqué l’approche « erratique et désordonnée » de Donald Trump dans ses discussions avec Kim Jong-un « qui ont échoué jusqu’ici ».

« Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi ce président veut tellement promouvoir un dictateur comme Kim Jong-un quand (celui-ci) n’a pas tenu ses promesses faites » à Singapour, a expliqué l’ancien maire de San Antonio.

Cette rencontre de dernière minute à la DMZ, la Zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, symbolise le caractère du locataire de la Maison-Blanche, selon M. Castro: « c’est du spectacle, de la symbolique, sans substance ».

Washington exige que Pyongyang renonce définitivement à son programme nucléaire, alors que le régime totalitaire réclame au préalable la levée des sanctions internationales dont il fait l’objet.

