Enfant à bord!

Initiez votre enfant aux plaisirs du vélo, en l’invitant à prendre place derrière vous, comme le permettent ces quatre produits destinés à réunir les futurs cyclistes et leur plus grande source d’inspiration.

En tandem

Photo courtoisie, La Vie Sportive / La Cordée

Le système de remorquage FollowMe Tandem permet de rouler seul ou avec un enfant, selon les situations. Par exemple, si un petit démontre des signes de fatigue en cours de randonnée ou lorsque la circulation trop dense nécessite une plus grande attention, il suffit de fixer le vélo de l’enfant au vôtre, afin de lui donner un coup de main, ou plutôt... de pédales ! En installant ce système de remorquage, prêt à l’emploi, sur votre bicyclette, il sera toujours temps de joindre les deux vélos. Un deuxième enfant pourrait même s’asseoir dans un siège derrière vous, facilitant les balades en famille.

Systeme de remorquage FollowMe Tandem

399,99 $

lacordee.com

Bien assis

Photo courtoisie, La Vie Sportive / La Cordée

Ce siège large et confortable pour enfant MammaCangura Mr Fox Standard présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Il est de forme concave pour faciliter le port du casque. Son rembourrage amovible se lave facilement. Le système d’attache facile à ouvrir et fermer d’une seule main par les parents est à l’épreuve des enfants. Sa ceinture de sécurité possède cinq points d’attache. Il est doté d’un appuie-pied et ses côtés surélevés maintiennent l’enfant en place. Capacité : 22 kg ou 48,5 livres.

Siège MammaCangura Mr Fox Standard

159,99 $

lacordee.com

Demi-vélo

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Le demi-vélo Original Folder One d’Adams donnera peut-être la piqûre de ce sport à votre enfant et facilitera la transition de sa draisienne vers un vélo à pédales. Il est composé d’un cadre en acier offrant une grande stabilité, d’une attache et de cales robustes compatibles avec les tiges de selle de 25,4 à 35 mm, de pédales à plateforme large, d’un garde-chaîne pleine longueur, d’une seule vitesse, d’un fanion, puis d’une selle et d’un guidon ajustables. Se pliant sans outil, son rangement est ainsi simplifié. De plus, présentant un centre de gravité plutôt bas, sa stabilité est maximisée, autant pour l’enfant, que son parent. Pour enfants de 4 à 6 ans.

Demi-vélo Original Folder One d’Adams

250 $

mec.ca

Remorque multisport

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

La remorque chariot Lite 1 de Thule vous accompagnera lors de votre marche, randonnée cycliste ou jogging quotidien, en compagnie d’un enfant qui prendra plaisir à admirer le paysage. Dévoilant un profil étroit et aérodynamique, elle s’adresse aux parents actifs. Cette remorque est munie de fenêtres latérales teintées protégeant des rayons UV, puis d’un système facile à utiliser pour attacher un moustiquaire, une housse imperméable ou un pare-soleil, selon l’humeur de dame Nature. Son grand compartiment en filet permet d’y ranger les petits jouets préférés de l’enfant, des couches, des collations, etc., en plus de profiter d’une pochette range-tout et de deux pochettes en filet pour de plus menus objets. Son harnais coussiné à cinq points d’attache assure le confort et la sécurité du petit qui se détend dans cet agréable espace aéré. Charge maximale de 34 kilos.