Kenny Agostino avec les Maple Leafs?

L’ancien du Canadien de Montréal Kenny Agostino devrait poursuivre sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau TSN, dimanche. L’attaquant de 27 ans aurait accepté un pacte de deux ans au salaire minimum, soit 700 000 $ par année.

Après avoir entamé la saison 2018-2019 avec le Canadien, montrant une récolte de deux buts et 11 points en 36 parties, Agostino a été soumis au ballottage. Avec les Devils du New Jersey, qui l’ont réclamé, il a ajouté quatre filets et 13 points en 27 matchs. Il a ainsi totalisé 24 points en 63 rencontres.

Agostino a également porté les couleurs des Flames de Calgary et des Blues de St. Louis dans la Ligue nationale.