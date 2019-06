Le Canadien échange Andrew Shaw aux Blackhawks

Les Canadiens ont échangé l'attaquant Andrew Shaw et un choix de septième tour en 2021 aux Blackhawks en retour de choix de deuxième et septième tour en 2020, en plus d'un choix de troisième tour en 2021.

Marc Bergevin se fait de l’espace sous le plafond salarial. Andrew Shaw gagnait 3,9 millions jusqu’en 2021-2022. — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) 30 juin 2019

Andrew Shaw a une historique de blessures et de commotions. Mais il restait un joueur populaire à l’intérieur du vestiaire. Le CH avait toutefois trop d’ailiers et Bergevin voulait libérer de l’argent afin d’attaquer le marché des joueurs autonomes. — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) 30 juin 2019

Le Canadien avait acquis Shaw des Blackhawks en juin 2016, en retour de deux choix de deuxième tour, qui sont devenus Alex DeBrincat et Chad Krys.

La saison dernière, l’ailier droit de 27 ans a connu sa meilleure campagne en carrière, lui qui a amassé 19 buts et 28 mentions d’aide pour 47 points en 63 parties.

Plus de détails suivront.