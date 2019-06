Les pains nourrissants

Quand fabriquer son produit nourrissant pour le corps prend moins de temps qu’aller l’acheter à la pharmacie, on aime ça. Pis quand on sait exactement ce qu’il y a dedans et qu’on peut le préparer avec aussi peu que trois ingrédients, on capote ! Ce petit produit fafa s’offre bien en cadeau.

Photo courtoisie

P’tits gâteaux pour la peau

Quantité : 375 ml de préparation à répartir dans les moules de votre choix

375 ml de préparation à répartir dans les moules de votre choix Conservation : 6-12 mois dans un endroit sec, à l’abri de la lumière

INGRÉDIENTS

125 ml de cire d’abeille

125 ml de beurre végétal au choix

125 ml d’huile végétale au choix

20 gouttes de vitamine E (facultatif)

75 gouttes d’huiles essentielles au choix (facultatif)

15 ml de fécule d’arrow-root (facultatif)

PRÉPARATION

Dans un bain-marie, faire fondre la cire et le beurre dans l’huile. Retirer du feu et incorporer, si désiré, la vitamine E, les huiles essentielles et la fécule. Bien mélanger jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Verser dans des moules en silicone (pour faciliter le démoulage). Laisser figer au frigo au moins 3 heures. Ne démouler que lorsque les pains se sont complètement solidifiés. Entreposer dans un contenant hermétique.

UTILISATION

Appliquer sur une peau humide. Masser doucement en faisant de petits mouvements circulaires. Laisser pénétrer la peau avant d’enfiler ses vêtements.