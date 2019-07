Match des étoiles: six représentants pour les Astros

Les Astros de Houston seront l’équipe la mieux représentée lors du prochain match des étoiles du baseball majeur avec six joueurs.

Après avoir annoncé les joueurs partants des ligues Américaine et Nationale plus tôt cette semaine au terme d'un vote auprès des partisans, les ligues majeures ont annoncé le reste des formations toutes étoiles.

Ainsi, les lanceurs Justin Verlander, Gerrit Cole et Ryan Pressly, les voltigeurs Michael Brantley et George Springer ainsi que le joueur de troisième but Alex Bregman, tous des Astros, se rendront à Cleveland pour la classique annuelle qui aura lieu le 9 juillet.

Du côté des Blue Jays de Toronto, seul l’artilleur droitier Marcus Stroman a été sélectionné. Chez les Rays de Tampa Bay, le lanceur Charlie Morton et le voltigeur Austin Meadows pourront partager le terrain avec les meilleurs joueurs du circuit.

Les Brewers de Milwaukee, les Dodgers de Los Angeles et les Rockies du Colorado enverront quatre joueurs en Ohio.