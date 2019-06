PGA: Un premier triomphe pour Nate Lashley

Malgré une quatrième ronde plutôt timide, Nate Lashley a remporté un tout premier tournoi de la PGA à l’occasion de la Classique Rocket Mortgage, dimanche à Detroit.

L’Américain de 36 ans a réussi cinq oiselets, mais commis deux bogueys, pour remettre une dernière carte de 70 (-2). Il a conclu le tournoi avec un rendement de 263 (-25). Il a ainsi devancé son compatriote Doc Redman (67) par six coups, puis Wes Roach (68) et le Slovaque Rory Sabbatini (68) par sept.

Lashley disputait un 33e tournoi sur le circuit et n’avait auparavant réussi qu’un seul top 10, soit une huitième place à l’Omnium de Porto Rico, au mois de février dernier. Incidemment, il ne pointait qu’au 353e rang mondial avant d’amorcer l’événement de cette semaine.

Mackenzie Hughes (67) et Roger Sloan (68) ont été les meilleurs Canadiens de l’événement, eux qui ont conclu avec un pointage de 275 (-13) bon pour le 21e échelon. Nick Taylor a également bien fait en 35e position, avec un cumulatif de 277 (-11).

Rappelons que les représentants de l’unifolié Mike Weir, Ben Silverman et Adam Svensson avaient subi le couperet par un seul coup, vendredi.

Un oiselet au bon moment

Amorçant le 18e et dernier trou de la troisième ronde du Championnat Walmart NW Arkansas ex aequo en tête avec trois rivales, la Sud-Coréenne Sung Hyun Park a évité la prolongation en calant un oiselet et a ainsi remporté un septième titre de la LPGA, à Rogers.

Avec un total de 195 (-18), elle a devancé ses compatriotes Hyo Joo Kim et Inbee Park en plus de l’Américaine Danielle Kang, qui ont toutes signé une carte ultime de 65 pour une fiche de 196 (-17). Park est ainsi assurée de reprendre le premier rang lors de la prochaine parution du classement mondial.

De son côté, Brooke M. Henderson (66) a connu sa meilleure journée du tournoi. Son dossier de 204 (-9) lui a procuré la 41e position au classement final.