Photos souvenirs: Jean-Pierre Ferland

1976 sur la montagne

Photo d’archives

Jean-Pierre Ferland, entouré de Claude Léveillée, Mia Riddez, Yvon Deschamps et Gilles Vigneault lors des préparatifs du mémorable spectacle 1 fois 5 (avec Charlebois), à l’occasion de la fête nationale de 1976 sur le Mont-Royal, notre Saint-Jean-Baptiste, qui s’avéra un grand rassemblement de 300 000 spectateurs dans un Québec en ébullition. Ferland, né un 24 juin, célébrait ce jour-là à la fois la fête des Québécois et son 42e anniversaire de naissance.

L’animateur

Photo d’archives, Radio-Canada

Avec Ginette Reno lors de l’enregistrement de L’autobus du show-business, au mois d’octobre 1988, il y a 30 ans. Déjà, les deux chanteurs interprétaient ensemble ses hits gigantesques, comme T’es mon amour t’es ma maîtresse. Au cours de la décennie 80, Jean-Pierre Ferland anima plusieurs émissions de variétés, dont Station Soleil.

Savourer le succès

Photo d’archives

Bons vivants, Jean-Pierre Ferland et le chanteur et peintre Tex Lecor, au faîte de la gloire. Le chanteur, qui avait commencé sa carrière comme commis à Radio-Canada et composé des chansons pour plaire aux femmes, voyait ses efforts récompensés. Non seulement les femmes l’adoraient, mais tout le public québécois également.

La belle cinquantaine

Photo d’archives

En 1987, il y a 32 ans, Jean-Pierre Ferland, dans toute la splendeur de sa jeune cinquantaine. Il en était déjà à une dizaine de compilations. Après une vingtaine d’albums studio, y compris Jaune (Le Petit Roi), un classique de la musique québécoise, l’auteur-compositeur prenait une pause de nouveautés musicales. Il reviendra finalement avec Bleu, blanc blues (T’es belle) en 1992 après huit ans d’absence.

L’été de ses 60 ans

Photo d’archives

Une séance photo au mois de juin 1994 avec Robert Charlebois, à la résidence de Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert, dans Lanaudière. Les deux amis fêtaient des anniversaires importants cet été-là, le premier célébrait ses 60 ans le 24 juin et le second ses 50 ans le 25 juin. Ils auront cette année respectivement 85 et 75 ans.

► Jean-Pierre Ferland présente son spectacle Avant de m’assagir dans plusieurs villes du Québec. Il sera le 23 août à Sorel, le 21 septembre à Belœil, le 5 novembre à Brossard. Voir tandem.mu

► Le chanteur sera aussi le 1er septembre à La Fête de la musique de Tremblant, dans le cadre du concert Angèle Dubeau & Friends. Voir fetedelamusiquetremblant.com

► Jean-Pierre sera l’un des invités du gros show d’Éric Lapointe sur les plaines d’Abraham le 9 juillet, dans le cadre du Festival d’été de Québec.

► Jean-Pierre présentera le spectacle Toutes les femmes de ma vie le 30 août à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, revisitant ses plus belles chansons entouré de quelques-unes des plus belles voix féminines québécoises, dont Isabelle Boulay, Luce Dufault, Nanette Workman et Laurence Jalbert. L’album du même titre a été lancé l’automne dernier. Voir amphitheatrecogeco.com