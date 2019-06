Série internationale: une bonne opposition

Les Capitales de Québec ont complété leur deuxième série internationale de la saison face aux étoiles de la ligue japonaise de baseball Shikoku Island. Plus tôt ce mois-ci, c’était l’équipe nationale cubaine qui était de passage au Stade Canac. L’opposition offerte par ces deux équipes de l’extérieur a été plus qu’intéressante.

Les représentants de la Vieille Capitale se sont bien débrouillés face aux Cubains et aux Japonais lors de ces deux séries internationales, organisées par la ligue Can-Am. Les Capitales ont été balayés par l’équipe latine, malgré trois matchs chaudement disputés, avant de l'emporter face aux étoiles de Shikoku Island.

Le gérant Patrick Scalabrini est satisfait et surpris de l’opposition offerte par les deux équipes lors de ces matchs internationaux.

«Comparativement à l’an dernier, les deux équipes de l’extérieur ont été très solides cette année. C’est plaisant pour les partisans de voir d’autres joueurs et une façon différente de jouer au baseball. Les deux équipes pourraient facilement faire partie de notre ligue, mais les Cubains seraient probablement trop dominants», a-t-il dit.

La saison dernière, la visite de l’équipe de la République dominicaine avait été un fiasco. Elle avait cumulé neuf défaites en autant de matchs et n’avait produit que 16 points contre 136 accordés.

Possibilité de recrutement

Les membres de l'équipe des opérations baseball des Capitales menée par le gérant Scalabrini profitent souvent de ces séries internationales pour faire du repérage de certains joueurs qui pourraient potentiellement porter l’uniforme bleu-blanc-jaune des Capitales.

«Nous gardons toujours l’œil ouvert, mais dans le cas des Japonais, c’est beaucoup plus dur de les attirer ici. Il y a déjà d’excellentes ligues au Japon, et les joueurs font également un peu plus d’argent. C’est moins alléchant pour eux de venir jouer dans la Can-Am», a noté Scalabrini.

Se concentrer sur les équipes de la Can-Am

Maintenant que les deux séries internationales font partie du passé, les Capitales peuvent se concentrer sur les cinq autres formations de la ligue pour le dernier droit de la saison.

Après avoir connu le pire début de saison de leur histoire, les Capitales semblent s’être replacés depuis la série face aux Champions d’Ottawa, le week-end dernier. L’arrivée des joueurs cubains ainsi que les changements effectués à la formation ont contribué à ce changement de cap.

L’entraîneur Scalabrini juge qu’il a maintenant l’équipe qu’il désirait depuis le début de la saison entre les mains.

«Nous avons encore quelques blessés, mais je suis satisfait de la formation que nous avons mise en place, et je ne peux pas dire que c’était le cas en début de saison. Avec un alignement complet, les lanceurs et les équipes adverses n’aimeront pas nous affronter d’ici la fin de la campagne», a souligné le gérant des Caps.