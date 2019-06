Trois véhicules de luxe volés à Québec

La police de Québec enquête sur une série de vols de voiture de luxe survenue, tôt dimanche matin, dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Trois véhicules de marque Lexus ont été dérobés au petit matin. Il s’agirait de trois modèles similaires.

La Sûreté du Québec et le ministère des Transports collaborent avec le Service de police de la Ville de Québec pour retracer toute voiture qui correspondrait aux caractéristiques du modèle volé, soit un véhicule utilitaire sport Lexus.

«On n’a pas d’information précise pour l’instant quant au modus operandi ou la façon de faire», indique le lieutenant Martin Salesse.

Aucun suspect ne serait présentement dans le collimateur des enquêteurs. Le lien entre les trois larcins n’a pas été établi à l’heure actuelle.

L’endroit où les trois vols ont été commis n’a pas non plus été révélé. Les policiers de cet arrondissement couvrent le territoire de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, mais aussi Saint-Augustin-de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette.