De belles rivières à descendre en pagayant

Quand on parle de descente de rivière en canot ou en kayak, on imagine des aventuriers expérimentés défiant des eaux vives imposantes. Pourtant, il existe des parcours aux eaux plus calmes accessibles aux débutants.

Bien entendu, une formation de base accréditée par Canot Kayak Québec demeure un atout. Et plutôt que de partir à ­l’aventure ­simplement en louant de ­l’équipement, mieux vaut vous rendre là où tout est bien organisé.

Photo courtoisie, François Chevrier

La Rouge

Chez l’entreprise Descente de la Rouge, à 30 minutes au nord de Mont-Tremblant, le parcours sur la rivière est agrémenté de petites plages où pique-niquer et se baigner.

Plusieurs trajets sont possibles dont « L’explorateur », d’une longueur de 25 kilomètres et d’une durée de six à huit heures. Les coûts : 40 $ en kayak ou 80 $ en canot, incluant l’équipement et le transport au point de départ sur la rivière.

Photo courtoisie, Cime Aventures

La Bonaventure

Claire comme du cristal, cette rivière gaspésienne se jette dans la baie des Chaleurs. Une descente de deux heures est destinée aux familles. Distance : huit kilomètres. Tarifs : 35 $ par adulte, prix réduits pour les enfants.

Également organisée par Cime Aventures, la descente « La populaire » convient plutôt aux débutants actifs, avec quelques rapides de classe 1 et 2 le long du trajet de 20 kilomètres. Prix : 59 $ par adulte. Équipement et transport inclus dans les deux cas.

Photo courtoisie, David Maman

La L’Assomption

À Saint-Côme dans Lanaudière, on traverse de petits rapides avec « La petite descente », un parcours de six kilomètres organisé par l’entreprise Au Canot Volant. Durée : de deux à trois heures.

Tarifs : 26 $ à 30 $ pour les 13 ans et plus (réduction pour les enfants). Aires de détente et de baignade. Des descentes d’une journée en eaux plus vives sont offertes pour plus d’action.

En bref

D’autres idées pour le week-end

Du transport vers nos parcs

Navette Nature se rend dans six parcs nationaux du Québec, dont ceux d’Oka et du Mont-Orford, dotés de plages. Départs du Square Dorchester à Montréal.

L’Express du Nord

Autre transport vers la ­nature, cette fois vers ­Sommet Saint-Sauveur et Tremblant. Départs les vendredis, ­samedis et dimanches. Station Berri-UQAM.

Un « trois dans un » à Rawdon

Un bracelet donne accès au parc des chutes Dorwin, au parc des Cascades et à la plage municipale. Le coût : 8 $ (13 ans et plus) ou 4 $ (7 à 12 ans).