Des quartiers sous pression

« On essayait de garder la même gamme de prix qu’avant, mais ça a été difficile à trouver. Chaque fois qu’on avait une visite planifiée, les propriétaires annulaient parce que c’était déjà loué. C’était sérieusement la folie », a relaté lundi au Journal Joanie Villeneuve, qui est parvenue à emménager dans un logement de la rue Richelieu après de longues et pénibles recherches.

« Dès que tu vois quelque chose de bien, tu dois le prendre et fournir de bonnes références », a indiqué Olivier Plamondon, de retour à Québec après avoir vécu pareille rareté à Ottawa, à Toronto et à Montréal.

Or, quatre des neuf secteurs de la ville figuraient déjà sous la barre des 3 % l’automne dernier, d’après un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« Quand il y a une rareté qui s’installe, les loyers augmentent et il y a plus de discrimination [envers de potentiels locataires]. C’est plus difficile pour les locataires de trouver un logement qui répond à leurs besoins », s’inquiète Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain.

« En Haute-Ville, c’est le secteur où les loyers de trois chambres et plus sont les plus chers au Québec, après le Plateau Mont-Royal [à Montréal]. Et en Basse-Ville, on parle d’environ 1500 $ par mois pour un loyer de ce genre », ajoute-t-elle.