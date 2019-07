Détention à vie pour avoir abattu la mère de ses filles

L’homme de 73 ans avait plaidé coupable le mois dernier du meurtre non prémédité de Johanne Chayer et des tentatives de meurtre des agents de la Sûreté du Québec Thomas Tremblay, Jean-Philippe Girard et Stéphane Côté, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Le préposé a néanmoins décidé d’envoyer des policiers à la résidence de Salaberry-de-Valleyfield en entendant la femme dire : « Alain, j’[ai] une balle, non », « Bé, lâche-moi ! » et « À l’aide, m’a mourir ».

« Non seulement a-t-il empêché les policiers de venir en aide à sa conjointe, mais en plus, il s’est mis à décharger son fusil de chasse sur les policiers et leurs voitures dans un épisode de folie meurtrière », a fait valoir le juge Royer, précisant que la sentence aurait pu être plus sévère, n’eût été l’état d’esprit dépressif de l’accusé.