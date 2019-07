Les Capitals ajoutent de la profondeur

Les Capitals de Washington ont ajouté deux joueurs à leur formation, lundi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ils se sont entendus sur les clauses d’un contrat de quatre ans, d’une valeur totale de 10 millions $, avec l’attaquant Richard Panik.

À sa deuxième saison avec les Coyotes de l’Arizona l’an passé, il a fourni 14 buts et 19 mentions d’aide pour 33 points en 75 rencontres. L’ailier droit de 28 ans a également porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay, des Maple Leafs de Toronto et des Blackhawks de Chicago durant sa carrière.

En plus de Panik, Garnet Hathaway déménage aussi dans la capitale américaine. L’attaquant de 27 ans a signé un contrat de quatre ans et d’une valeur annuel de 1,5 million $, selon le réseau TSN.

Le patineur de 6 pi et 2 po et 210 lb a totalisé 11 buts et huit passes décisives pour 19 points avec les Flames de Calgary en 2018-2019.