L’histoire des Capitales au petit écran

QUÉBEC - Au fil de leurs 21 années d’existence, les Capitales ont marqué la ville de Québec ainsi que le monde du baseball québécois. Dans le film documentaire intitulé Un match (presque) parfait – Les Capitales de Québec le réalisateur Marc Durand raconte quelques-uns de ces moments marquants.

Pour une première fois, la riche histoire des Capitales de Québec sera étalée au petit écran. Ce film documentaire adapté dans un format d’une heure pour la télévision sera présenté le 8 juillet, sur les ondes de RDS. Celui qui a écrit et réalisé ce documentaire, Marc Durand, penchait sur ce projet depuis plusieurs années.

«J’ai toujours voulu faire quelque chose sur les Capitales. L’année dernière, avec le 20e anniversaire de l’équipe, Michel Laplante (président des Capitales) et moi avons eu l’idée de faire une entrevue avec Miles Wolff (fondateur et premier propriétaire de l’équipe). Finalement, nous avons fait 20 jours de tournage et plusieurs entretiens avec ceux qui ont marqué les 20 saisons de la formation. Nous avons proposé le projet à RDS, et ils ont accepté», a raconté le réalisateur.

L’importance des Capitales

Arrivés en 1999, au moment où les Nordiques venaient de quitter Québec, les Capitales ont contribué à l’essor du baseball dans la Belle Province. Le producteur a voulu transmettre à l’écran l’importance que les Capitales ont eue pour le baseball et le sport à Québec.

«Le Stade municipal allait mourir avant l’arrivée des Capitales. Les Expos ont quitté en 2004 et les Capitales ont remporté leur premier championnat en 2006. On ne connaissait pas les Québécois dans les ligues mineures avant que les Capitales existent. Réussir à attirer des joueurs cubains, avec l’accord du pays, c’était du jamais vu. C’est 20 ans de succès de la première à la dernière manche, et c’est tout ça que j’ai voulu présenter dans le documentaire», a-t-il noté.

Un travail de longue haleine

Tenter de raconter 20 ans d’histoire d’une équipe de baseball qui joue plus de 100 matchs par année, c’était une tâche colossale. Le réalisateur Marc Durand a été le principal et le seul architecte de ce long métrage.

«C’est beaucoup d’archives. J’ai mis énormément d’heures derrière ça, en plus des jours de tournage, j’ai été environ trois mois à temps plein pour finaliser le projet. Ce fut plaisant à réaliser, et j’ai hâte que les gens voient le produit final.»

Le film documentaire Un match (presque) parfait – Les Capitales de Québec sera présenté le 8 juillet, à 19h, tout juste avant le concours de coups de circuit du baseball majeur, à RDS. Il y aura également quelques rediffusions durant l’été.