Quoi faire d’un mauvais souvenir qui remonte à la surface?

J’ai plus de 75 ans. Il y a deux ans, un souvenir occulté depuis 30 ans m’est revenu en mémoire alors que je l’avais complètement oublié. À l’automne 1978, je me séparais du père de mes enfants parce qu’il était schizophrène et refusait de se soigner. Après plusieurs crises, inquiète de ce que ça pouvait causer à nos enfants de 7 et 5 ans et demi, je ne voyais pas d’autre issue.

J’en ai avisé mes parents, qui demeuraient loin de chez nous, et moins d’une semaine plus tard, eux qui n’étaient venus nous visiter qu’une seule fois en 9 ans de mariage, ont rappliqué. J’ai accompagné ma mère qui voulait aller magasiner et mon père est resté seul avec mon conjoint. Pendant le souper, alors que nous mangions tous ensemble, la conversation fut des plus neutres. Rien ne laissait présager ce que mon mari allait me dévoiler au moment d’aller se coucher une fois mes parents partis.

Quand la « bombe » a éclaté, ça m’a sidérée. Mon ex m’a avoué candidement que mon père s’était prononcé contre cette séparation en plus d’ajouter : « Surtout, n’aide ma fille d’aucune façon pour lui faire payer sa décision. Elle qui n’en a toujours fait qu’à sa tête ! » C’est vrai que j’avais étudié contre son gré, mais ce n’était pas une raison pour me traiter ainsi alors que mon geste était pour le bien de mes enfants. J’ai tellement pleuré ce soir-là !

Puis, les obligations ont pris le dessus : vendre la maison, changer de ville, trouver un logement, une garderie, inscrire les enfants dans une nouvelle école et me trouver un travail. Jamais je n’avais repensé par la suite à ces terribles mots de mon père. Mais depuis deux ans, ils reviennent me hanter et je pleure chaque fois. Je sais que de son vivant, mon père ne m’a jamais aimée. À ma naissance, il avait dit à ma mère : « Je n’en veux pas, de ta fille ! » Heureusement, ils ont eu deux fils après moi et ça lui a fait oublier ma présence. J’ai toujours eu une grande difficulté à être heureuse malgré de multiples thérapies. J’espère que de vous raconter ma peine va servir à me rendre heureuse, ou à tout le moins, atténuer ma douleur.

Tristesse

Le bonheur vient de l’intérieur de soi. De notre capacité à relativiser les événements de la vie et à développer une attitude positive face à eux. Ne seriez-vous pas ce genre de personne qui a besoin de souffrir ? Et quand rien ne vous fait souffrir, seriez-vous même capable de déterrer de vieux souvenirs oubliés pendant autant d’années pour y parvenir ?

Suivre une thérapie est une chose. Mettre en pratique les outils qu’on nous y a donnés pour changer notre façon d’agir face aux obstacles de l’existence en est une autre qui demande des efforts. Et pour peu qu’on s’imagine que le bonheur doit venir tout seul par une opération mystérieuse, on ne l’atteint jamais.

Comme votre père n’est plus là, que ces paroles malheureuses vous viennent de la bouche de votre conjoint, et donc qu’elles peuvent être biaisées, voulez-vous bien me dire pourquoi vous vous torturez avec ce mauvais souvenir, autrement que par masochisme ?