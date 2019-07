Ryan Murray obtient une augmentation de salaire

Les Blue Jackets de Columbus se sont entendus avec leur joueur autonome avec compensation Ryan Murray, lundi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le défenseur de 25 ans a paraphé une entente de deux ans, qui lui rapportera 4,5 millions $ en 2019-2020 et 4,7 millions $ en 2020-2021. Il s’agit d’une belle augmentation de salaire pour le deuxième choix du repêchage de 2012, lui qui faisait 2,8 millions $ lors des deux dernières campagnes.

Murray a amassé un but et 28 mentions d’aide pour 29 points en 56 parties la saison dernière. En carrière, il a touché la cible 13 fois et fourni 88 passes décisives pour 101 points en 320 rencontres.