Tomas Nosek et Brandon Pirri de retour à Las Vegas

Les Golden Knights de Vegas ont annoncé lundi le retour des attaquants Brandon Pirri et Tomas Nosek.

Pirri a signé un contrat de deux ans qui lui rapportera 775 000 $ par saison tandis que Nosek a paraphé une entente d’un an et 1 million $.

Nosek, 26 ans, vient de connaître sa meilleure saison offensive en carrière avec une récolte de 17 points, dont huit buts, en 68 sorties. Il a été blanchi de la feuille de pointage en séries.

Pirri, 28 ans, a partagé son temps entre les Golden Knights et les Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine, la saison dernière. Il a inscrit 12 buts et six mentions d’aide pour 18 points en 31 duels à Las Vegas. Il a aussi été l’auteur de 42 points en 29 matchs avec les Wolves.

Lernout arrive

Plus tard en journée, les Knights ont embauché quatre joueurs, dont l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Brett Lernout.

Ce dernier a paraphé une entente d’un an et de 700 000 $.

Lernout a récolté quatre buts et cinq mentions d’aide en 74 parties avec le Rocket de Laval, club-école du Tricolore, au cours de la dernière campagne. Le Manitobain de 23 ans a totalisé 21 matchs de la Ligue nationale durant les trois plus récentes années, tous avec Montréal. Il a inscrit une aide et écopé de six minutes de punition.