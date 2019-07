Une soirée haute «en couleur» pour apaiser les tensions

Au moins une trentaine de communautés culturelles seront représentées à l’occasion d’un événement festif tourné vers le vivre-ensemble, mercredi soir, que ses organisateurs estiment encore plus nécessaire deux semaines après l’adoption de la loi 21 sur la laïcité de l’État québécois.

L’organisme Unité Québec, qui rassemble plusieurs associations religieuses et culturelles depuis l’attentat de 2017 contre la mosquée de Sainte-Foy, espère attirer 2000 personnes dans le boisé de la place Jean-Béliveau, à deux pas du Grand Marché.

La première édition de ce « souper en couleurs » réunira environ 80 artistes locaux de tous les horizons dans le cadre des festivités entourant le 411e anniversaire de la Ville de Québec.

Bien que l’événement soit en préparation depuis l’automne, l’un de ses organisateurs, David Weiser, est d’avis que le moment est opportun après l’adoption de la loi 21, le 16 juin.

Fractures

« Il faut que la tension baisse un peu. Il faut que les gens passent par-dessus la loi et que les gens se rencontrent. On a eu l’occasion de parler à plein de gens qui sont pour et d’autres qui sont contre et on se rend compte que le dialogue ne se fait pas », dit le cofondateur d’Unité Québec et président de la communauté juive de la capitale.

M. Weiser estime que la loi, même si ce n’était pas l’intention du gouvernement caquiste, a créé de nouvelles fractures au sein de la société. « Je pense que les gens ne se sont pas rendu compte qu’il y aurait cet effet secondaire. Il s’est créé une polarisation qui légitime un peu les sentiments négatifs de certaines personnes à l’égard des groupes religieux et culturels », déplore-t-il.

Une première

Cela dit, l’activité de jeudi ne se veut « pas politique du tout », explique-t-il, et l’objectif est d’entretenir les liens entre les diverses communautés de Québec, insiste M. Weiser.

De 18 h à 22 h, les visiteurs sont invités à apporter leur repas et à partager un souper avec les autres participants. Dégustations de bouchées à saveur internationale, spectacles multiculturels, jeux et animations pour les familles sont au programme. Un feu d’artifice conclura la soirée.

C’est la première fois qu’Unité Québec orchestre un événement festif du genre, lui qui a plutôt l’habitude des ateliers de nature pédagogique. « La solidarité qui a été démontrée lors des tragédies est vraiment incroyable, mais il ne faut pas juste être présent dans les moments tragiques, il faut aussi être là dans les moments festifs », soutient David Weiser.