[VIDÉO] Ivanka Trump moquée sur les réseaux sociaux dans la foulée du G20

Ivanka Trump, la fille et conseillère du président des États-Unis, était moquée lundi sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo la montrant en train de tenter d’intervenir dans une conversation entre plusieurs dirigeants mondiaux lors du G20.

Ivanka trump, fille du président américain, a été omniprésente aux côtés de son père au G20 d'Osaka et en Corée. Quelle est sa place réelle dans la diplomatie US, avec quelle légitimité ? Revue de presse internationale (Vidéo : Story de l’ @Elysee) https://t.co/Fpi0zjKOEu pic.twitter.com/pJC1FYjLD6 — France Culture (@franceculture) 1 juillet 2019

À la conférence de Yalta avec Churchill, Roosevelt et Staline, sur les plages du Débarquement de Normandie ou sur la Lune : dans une série de détournements, la jeune femme de 37 ans s’invitait malgré elle aux premières loges de l’Histoire sur internet.

Le hashtag #UnwantedIvanka (Ivanka n’est pas la bienvenue) a émergé sur Twitter après la publication ce week-end sur le compte Instagram de l’Élysée d’une vidéo filmée lors du sommet du G20 au Japon.

On y voit Ivanka Trump essayer d’intervenir lors d’un échange informel entre la première ministre britannique Theresa May, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron et la patronne du FMI Christine Lagarde, qui semble royalement ignorer la « First Daughter » à ses côtés.

« Cela peut sembler choquant pour certains, mais être +fille de+ n’est pas une qualification professionnelle », a réagi la jeune élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Ivanka Trump a le statut officiel de conseillère de son président de père.

Régulièrement présente, avec son mari Jared Kushner, dans l’entourage resserré de Donald Trump au G20 d’Osaka, elle était également auprès de son père lors de sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée entre les deux Corées.

Le jeune couple voyage régulièrement avec le milliardaire républicain, qui lui prêterait une oreille attentive.

Jared Kushner a notamment été chargé d’une lourde tâche : l’élaboration d’un plan de paix visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.

Donald Trump avait déclaré en avril avoir envisagé de nommer sa fille Ivanka à la tête de la Banque mondiale ou comme ambassadrice des États-Unis aux Nations unies.

« C’est une vraie diplomate », « elle est très bonne avec les chiffres », avait-il avancé dans un entretien au magazine The Atlantic, précisant y avoir renoncé afin de ne pas être accusé de « népotisme ».