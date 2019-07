Voici 15 cantines de la région de Québec à visiter pour une bonne poutine!

Frites, fromage, sauce... une recette typiquement québécoise et efficace! Et si on partait sur la route de la poutine? Voici 15 adresses incontournables dans la région de Québec pour un road-trip gourmand!

CASSE-CROÛTE DU VIEUX-MOULIN

Un classique! Tous les repas sont excellents et la poutine est tout simplement divine. Frites cuites à la perfection, fromage qui fait «coui-coui» et sauce délicieuse! On a tous déjà entendu dire que c’est la meilleure poutine.

240, rue Dupont, Pont-Rouge

LA ROULOTTE DU COIN

Toutes les raisons sont bonnes (surtout une poutine) pour un arrêt à l’Îles d’Orléans. Les frites, cuites dans le gras de canard, sont à tomber par terre et la mayonnaise maison est des plus appréciées.

2875, chemin Royal, Sainte-Famille

TI-OUI SNACK-BAR

Saint-Raymond, tu nous prends par les sentiments avec ta poutine! Chez Ti-Oui Snack-Bar on irait tous les jours sans culpabilité, ou presque. Vous pourrez choisir parmi 24 saveurs de crème glacée! À go, on dit : MIAM!

201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

LA ROULOTTE BOLDUC

Ici, le surgelé n’a pas sa place. Salut, ciao, bye, on n’en veut pas. La marque distinctive du casse-croûte est définitivement la poutine... pleine de fromage. Les pommes de terre sont épluchées à l’ancienne et avec beaucoup d’amour.

10969, boulevard Sainte-Anne, Beaupré

FLASHBOURG DE CHARLESBOURG

Hamburgers géants, pain à la viande maison, sandwichs, guédilles et... huit sortes de poutines. Leurs patates fraîches et savoureuses proviennent de Bellechasse et sont épluchées à la main chaque matin. Une visite exquise!

21231, boulevard Henri-Bourassa, Québec

LA BABINE GOURMANDE

Ce casse-croûte a pour mission d’offrir à sa clientèle une cuisine inspirée où se côtoient des classiques et des nouveautés. La poutine Tao, la Bourguignonne, la Merguez et l’Éffiloché sauront vous charmer. Saint-Michel de Bellechasse, on arrive!

99, route 132 Ouest, Saint-Michel de Bellechasse

CASSE-CROÛTE LA PELTRIE

Ce ne sont pas les tables à l’extérieur qui manquent! Il y a de la place pour tout le monde et c’est tant mieux, car l’endroit est très populaire. Situé près des sentiers de la rivière Cap-Rouge, l’endroit est sympathique et accueillant.

4244, rue Saint-Félix, Québec

FROMAGERIE VICTORIA

Sous un même toit : restaurant, service au comptoir et au volant, comptoir laitier, vente de fromages et plusieurs produits maison. En vedette notre fameuse poutine faite de notre fromage en grains frais du jour et accompagnée d’une délicieuse sauce maison.

Galeries de la Capitale

100 rue Bouvier, Québec

164, route du Président-Kennedy, Lévis

CASSE-CROÛTE CHEZ GASTON

L’endroit est un incontournable en basse-ville de Québec. La fin de semaine, l’endroit ferme à 4h du matin et il est plein à craquer à la fermeture des bars. Un fast-food bien apprécié avant d’aller se coucher. Le party dans votre bouche!

332, rue Dorchester, Québec

CASSE-CROÛTE MARCOTTE

L’été, c’est l’un des arrêts les plus populaires chez les motocyclistes. La sauce fait la renommée de cette poutine dont la réputation n’est plus à faire. À déguster au cours des prochaines semaines, le nouveau sorbet framboise!

4701, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

CHEZ RICHARD

Ici, chaque gourmand trouve son compte. Amenez-en de la poutine et des burgers, nous sommes prêts. En plus de la délicieuse poutine, il faut absolument goûter à l’Interfromage... vous vous en rappellerez toute votre vie!

1616, rue Notre Dame, Ancienne-Lorette

LA ROULOTTE DU BOULEVARD

Pizzas, clubs, burgers, poutines... le choix est difficile. Tout est bon! Avec plus de trois restaurants dans la région de Québec, La Roulotte du Boulevard est parfaite pour une fringale de jour comme de fin de soirée. On apprécie qu’ils mettent autant de fromage dans la poutine.

4294, boulevard Sainte-Anne, Québec

2505, avenue du Bourg-Royal, Québec

1185, boulevard Louis-XIV, Québec

CASSE-CROÛTE ROUTE 66

C’est génial... 51 sortes de poutines. C’est le paradis de la frite maison. Aussi à essayer: les combos pizzas, les oignons français, le poulet frit et les desserts. Les portions sont généreuses et le service est extraordinaire.

640, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

CASSE-CROÛTE BUFFET DU NORD

Ouvert d’avril à octobre le restaurant sur Père-Lelièvre est reconnu, oui pour sa poutine, mais aussi pour Le Mix Burger, Le Hot-Dog du Lac et Le Hamburger Marjo. Pas besoin de se faire tordre le bras pour aller faire son tour.

2750, boulevard Père-Lelièvre, Québec

CASSE-CROÛTE CHEZ BIZOU

Comment ne pas aimer un casse-croûte qui porte ce nom? Le petit resto est tout ce dont on attend d’un casse-croûte. Vous devez essayer la poutine spéciale Bizou à la sauce BBQ. Il faut la demander, car elle n’est pas sur le menu!