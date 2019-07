Des citoyens de l’Île d’Orléans, en guerre contre le ministère de la Culture, dénoncent l’attitude «irrespectueuse» des fonctionnaires, leurs exigences «arbitraires» et les délais imposés pour leurs projets de rénovation ou de construction afin de préserver le patrimoine.

L’application du Plan de conservation du site patrimonial de l’Île d’Orléans, adopté en 2017, provoque énormément de frictions. Un regroupement de citoyens, qui s’est formé dans la dernière année, a même acheminé une pétition de près de 1200 noms au ministère à la fin 2018.

«L’exemple des toitures des maisons ancestrales est révélateur. Malgré le libellé souple des orientations du Plan de conservation, le Ministère exige dans tous les cas le remplacement des toitures en bardeaux d’asphalte par une toiture en tôle à la canadienne ou en bardeaux de cèdre, ce qui quadruple et même parfois quintuple le coût des travaux», peut-on lire dans une correspondance datée du 15 mai dernier.

Les échanges des derniers mois, visant à trouver des solutions, ont culminé avec un courriel de la secrétaire générale et directrice du ministère de la Culture, Julie Lévesque, jugé «inacceptable» selon les porte-paroles du regroupement citoyen Jeanne d’Arc Delisle et Me Caroline Roberge.

Dans cette lettre, datée du 18 juin dernier, Mme Lévesque rappelle les obligations du ministère à l’égard du site patrimonial de l’Île d’Orléans. Elle se dit «sensible» aux préoccupations des citoyens et défend le «professionnalisme» et l’«ouverture» des fonctionnaires dans le traitement des dossiers.

«Je peux vous certifier que le personnel attitré à l’analyse des demandes d’autorisation de travaux suit un processus rigoureux. Il doit notamment examiner en détail de nombreux renseignements afin de s’assurer que l’intervention projetée respecte les valeurs du site patrimonial déclaré de l’Île-d’Orléans», peut-on lire.

Des demandes «rarement complètes»

Mme Lévesque attribue aussi une partie de la responsabilité des délais aux citoyens qui présentent un dossier incomplet au ministère de la Culture pour approbation.

«Puisque les demandes reçues initialement sont rarement complètes et qu’un projet peut être modifié à la suite de son dépôt, il est possible que des commentaires supplémentaires du Ministère s’ajoutent suivant l’évolution du projet. Le processus d’analyse peut varier en fonction de la nature du projet et son niveau de complexité...»

Cette affirmation est «complètement fausse», rétorque le Regroupement des citoyens dans un communiqué de presse diffusé mardi. «Dans la très grande majorité des cas, le Ministère transmet systématiquement des commentaires préliminaires et ce, même si les citoyens suivent à la lettre les instructions du formulaire de demande d’autorisation et les recommandations du personnel de la MRC».

Employé du ministère sur le terrain

Quant à la présence plus importante du ministère sur le terrain, depuis janvier 2018, visant prétendument à «faciliter les communications dans le traitement des dossiers», le Regroupement affirme que l’émissaire du gouvernement s’est plutôt employé à «faire des enquêtes menant à des constats d’infraction» au lieu d’aider les citoyens concernés.

«Le Regroupement réitère sa demande de rencontre avec le Ministère, demande formulée en vain depuis plus d’un an. Il considère déplorable que les démarches, commentaires et suggestions des citoyens orléanais pourtant disposés à faire leur part pour la protection du patrimoine et à trouver des solutions soient laissés sans réponse depuis aussi longtemps», conclut-on dans le communiqué.