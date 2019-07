Deux hommes sont accusés de l’enlèvement d’une mineure

GRANBY | Deux hommes bien connus des milieux policiers ont été accusés de l’enlèvement d’une jeune fille de 12 ans survenu en septembre dernier à Sutton.

Jean-Pierre Bellemare et Jean-Guy Vallières ont été formellement accusés d’enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans dans le but de demander une rançon, de séquestration et d’extorsion, mardi, au palais de justice de Granby.

L’adolescente de 12 ans, dont le nom doit être protégé parce qu’elle est mineure, a été enlevée le 19 septembre en se rendant à l’école. Elle aurait été poussée dans une camionnette puis amenée dans une résidence inhabitée qui était en vente et située à moins de deux kilomètres de chez elle.

Elle a été ligotée en plus d’avoir les yeux bandés pendant plusieurs heures. Tout porte à croire qu’on l’a enlevée afin de soutirer de l’argent à sa mère, une employée de haut rang dans un établissement bancaire de la région.

Peine aux États-Unis

La jeune fille avait réussi à se détacher pour ensuite aller chercher de l’aide alors que ses ravisseurs s’étaient absentés.

Photo courtoisie de la Sûreté du Québec

Des photos de Bellemare dans un Tim Hortons et d’une camionnette avaient été diffusées par la police dans l’espoir que des témoins se manifestent.

Bellemare a été appréhendé le lendemain de l’enlèvement par des douaniers américains, alors qu’il tentait de se rendre aux États-Unis armé d’un fusil de calibre .22, selon l’Associated Press. On l’a remis aux autorités canadiennes le week-end dernier en vertu d’un mandat d’arrestation dès qu’il a terminé de purger sa peine aux États-Unis.

Seul Bellemare, 52 ans, était présent mardi à Granby devant le juge Serge Champoux puisque son complice, âgé de 55 ans, était retenu à Laval pour d’autres dossiers judiciaires.

Il est détenu depuis vendredi alors que Vallières était déjà incarcéré pour d’autres dossiers. Les deux hommes sont bien connus des policiers. Ils accumulent les actes criminels depuis les années 1980.

La peine minimale pour ce genre de crime est de cinq ans.

« C’est un crime très grave qui peut être punissable jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité étant donné que la victime est mineure », a précisé la procureure Valérie Simard-Croteau, qui s’opposera à leur remise en liberté.

Ce n’était pas la première fois que Bellemare faisait face à la justice pour enlèvement.

Avec un complice, il avait kidnappé Christian Hébert alors âgé de 13 ans en avril 1986.

L’adolescent est le fils d’un policier. Les deux bandits l’avaient enlevé alors qu’il se rendait à l’école et enfermé dans une camionnette pendant 25 heures. Ils avaient demandé une rançon de 30 000 $.