Deux nouveaux rôles pour Antoine Bertrand

« C’est un tout petit rôle, mais comme c’est un film à la Astérix, ça me tentait beaucoup de le faire, a indiqué Antoine Bertrand lors d’une entrevue accordée hier dans le cadre de la sortie de la comédie québécoise Menteur. Ce sera une comédie péplum dans laquelle Brutus, le fils de César, est un abruti dont tout le monde essaie de profiter. Le film sera réalisé par l’acteur et l’humoriste français Kheiron qui veut en faire une trilogie. »

« C’est un film que Nadège a écrit pour moi et deux autres acteurs du Petit locataire (Philippe Rebbot et Côme Levin), explique Antoine Bertrand. On s’est vraiment bien entendus tous les trois et Nadège nous a dit qu’elle allait nous écrire un scénario pour les trois. C’est vraiment cool. Le film racontera l’histoire de trois itinérants qui gagnent à la loto. Le tournage devrait débuter en octobre. »