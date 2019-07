Du soleil et de la chaleur pour le retour au travail

MONTRÉAL – La tendance sera au dégagement, mardi, sur la majorité des secteurs de la province. Le reste de la semaine s’annonce ensoleillée et les températures pourraient frôler les 40 ° C .

Des averses seront encore possibles au cours de la matinée, mardi, à Sept-Îles, Rimouski ou encore Saguenay. À Montréal, le ciel se dégagement au cours de la matinée et il fera un maximum de 30 ° C en après-midi, l’indice Humidex sera de 34. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 ° C et un indice Humidex de 31.

Le soleil et la chaleur seront encore au rendez-vous, mercredi et jeudi, sur l’ensemble de la province. À Montréal, ces deux journées seront ensoleillées et il fera 31 ° C et 32 ° C . À Québec, le scénario sera identique, il fera 28 ° C mercredi, et 29 ° C jeudi.

Un système dépressionnaire va amener de la pluie et des risques d’orage, vendredi et samedi. Vendredi pourrait être la journée la plus chaude et la plus humide de la semaine.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue au cours de cette journée à Montréal et à Québec, avec 60 % de probabilité d’averses. Le mercure affichera 30 ° C .

La pluie continuera de tombera sur la plupart des secteurs, samedi, tandis que les températures baisseront légèrement. À Montréal, il fera maximum 28 ° C et 26 ° C à Québec.

Le soleil devrait être de retour dimanche et les températures devraient être plus confortables.