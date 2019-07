Festibière de Québec: une édition revampée pour ses 10 ans

Le Festibière de Québec lève son verre en grand pour son dixième anniversaire, avec plusieurs nouveautés dans sa programmation, dont un challenge brassicole et une nouvelle terrasse à deux étages avec la vue sur la marina et un volet accord mets-bières.

Les organisateurs avaient le vent dans les voiles mardi matin, lors de l’annonce de la programmation, alors que l’édition lévisienne du Festibière venait de se conclure avec un achalandage record et sous un ciel radieux, dimanche dernier.

«L’été a été plus long à venir, mais là, maintenant que nous l’avons, on ne le perdra pas d’ici la fin de l’été», s’est enchanté l’un des organisateurs, Sébastien Huot.

Pour célébrer les 10 ans de l’événement, les artisans du Festibière sont à la recherche du génie brassicole du Québec, qu’ils comptent trouver dans le cadre d’un challenge qui se déclinera en trois étapes.

Les équipes, qui devront être composées de trois participants, devront effectuer une course de 4,5km, réussir un parcours à obstacles et répondre à un test de connaissances sur la bière. Les participants auront la chance de gagner un voyage tout inclus à Denver pour assister au The Great American Beer Festival.

«Ce challenge, nous l’avions vu ailleurs. Ça faisait un moment que nous voulions le faire et c’est une première ici que l’on va mettre de l’avant, un élément distinctif pour célébrer les 10 ans», poursuit M. Huot.

Le gouvernement du Québec a d’ailleurs remis un montant supplémentaire de 50 000$ pour le challenge, en plus de 64 000$ pour soutenir l’événement.

40 casks pour l’occasion

Par ailleurs, les grands passionnés de bières artisanales seront servis, avec 10 casks qui seront percés chaque jour, pour un total de 40 recettes uniques et concoctés uniquement pour l’événement.

Et les gastronomes n’ont pas été oubliés, avec un volet accord mets-bière également prévu pour chacune des spécialités des foodtrucks qui seront sur place.

Toujours dans le volet nouveautés, les festivaliers pourront choisir leur musique préférée, alors que des jukebox seront installés dans chacune des tentes de l’événement.

Finalement, pour cette édition-anniversaire, les festivaliers pourront boire leur bière dans un vrai «buck», lequel sera orné d’un embossage «J’aime Festibière».

Une centaine d’exposants sont attendus pour l’événement qui se tiendra du 15 au 18 août prochain aux quais de l’Espace 400e.

Plus de 125 000 visiteurs sont attendus pour ce 10e anniversaire, soit deux fois plus que la première édition, en 2009, qui avait enregistré 65 000 visiteurs, indique Catherine Ouellet, directrice des communications.