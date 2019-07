Kawasaki mise sur la stabilité

SAINTE-MARIE | Depuis qu’il s’est lancé dans le domaine du quad, le manufacturier Kawasaki s’est emparé du segment travail en développant la série Mule qui laisse la concurrence loin derrière.

« Ce sont des véhicules fiables depuis leurs tout débuts dans les années 80 », explique Steve Giguère, directeur du service chez Beauce Sports de Sainte-Marie, en Beauce.

« Ils offrent une gamme de quads et de côte à côte qui ont fait leur renom, poursuit-il. Le manufacturier est plutôt conservateur parce qu’il ne veut pas changer sa formule gagnante. »

Plus d’une dizaine de modèles composent la gamme Mule offerte par Kawasaki.

« Nous avons la nouveauté de cette année, la PRO-MX EPS LE (à partir de 17 499 $) qui a connu passablement de succès », précise Steve Giguère.

« Elle est équipée d’un moteur de 700 cc, monocylindre, endurant, qui saura répondre aux exigences des travailleurs. Le fond de la benne est en acier. Le dessous est protégé avec une plaque d’acier. [...] C’est un bel exemple de la force de la compagnie. La robustesse et la fiabilité sont au rendez-vous. »

À la base, le manufacturier a choisi d’offrir une gamme complète avec des prix abordables, à partir de 9899 $.

« En entrée de gamme, nous avons la Mule SX 4X4 F1, un modèle très populaire, équipé d’un moteur de 400 cc qui demande très peu d’entretien », indique Michaël Boulet, conseiller aux ventes.

« Ce modèle consomme peu d’essence, et il est très silencieux et compact, ajoute-t-il. Il n’y a pas de vibrations dans la machine. Elle peut être utilisée en version deux roues ou quatre roues motrices, avec le verrouillage du différentiel de façon mécanique. C’est une machine qui est réputée comme étant super fiable. »

« Un autre modèle populaire, c’est le Pro FX EPS, qui est solide pour les travaux avec son châssis solide et son essieu rigide à l’arrière. Sa capacité de remorquage est de 907 kilos (2000 lb) et pour la benne, on peut y charger jusqu’à 453 kilos. Son moteur de 812 cc possède une grande autonomie grâce à son réservoir de 30 litres. Son banc pleine grandeur pouvant accommoder trois passagers est aussi très aimé par les consommateurs. »

LES VTT

Dans la catégorie VTT, un seul nom à retenir, le Brute Force, qui est offert en plusieurs versions.

« Le Brute Force 300 [à partir de 5099 $], la machine d’entrée de gamme est équipée d’un essieu fixe à l’arrière, d’une transmission avec une gamme haute et une gamme basse, et d’une capacité de remorquage intéressante pour sa grosseur, explique Michaël Boulet. C’est un petit véhicule qui va convenir pour la promenade occasionnelle et les menus travaux sur le terrain.

« Si on veut aller plus loin, la seule autre version disponible chez Kawasaki, c’est le 750 qui arrive en deux versions, soit de base (à partir de 9999 $) et le modèle SE avec direction assistée (à partir de 11 899 $). Le moteur de 750 cc est aussi équipé de la même transmission avec gamme haute et basse, la CVT à variation continue avec courroie. Il a beaucoup de coupe, donc capable de tirer une bonne charge et, occasionnellement, on pourra aussi s’amuser en sentier. »

LE CÔTE À CÔTE

Le Teryx est le côte à côte de promenade de ce manufacturier. Il est équipé d’un moteur Kawasaki de 800 cc. Il est disponible en versions deux ou quatre places.

« Nous avons en entrée de gamme le modèle EPS [à partir de 17 999 $], équipé d’une suspension Fox qui a de très bonnes capacités, ajoute Michaël Boulet. Tous ces modèles arrivent équipés de pneus de marque Bighorn 2.0 de six plis. Vient ensuite le modèle LE [à partir de 16 699 $], qui arrive avec le toit, les roues en alliage et un choix de couleurs spéciales pour le consommateur. À l’avant, on retrouve les projecteurs doubles DEL, donc très performants. [...] Le moteur est un 800 cc bicylindres qui permet une vitesse de pointe de 85 km/h. La suspension est indépendante aux quatre roues. Enfin, mentionnons qu’il existe aussi une version LE CAMO, avec les mêmes équipements [à partir de 19 999 $].