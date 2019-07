La jeune Yasmine a volé la vedette

MONTRÉAL - Habitué aux caméras, Pierre Bruneau a cédé le micro à la jeune héroïne du parcours de l’espoir, Yasmine El Hassani, mardi matin au CHU Sainte-Justine, avant le grand départ du 24e Tour CIBC Charles-Bruneau.

«Je suis impatiente de passer ces quatre jours avec vous, je n’attends que ça. Je préfère rester avec vous et vous encourager plutôt qu’être à l’hôpital même si, là-bas, tout le monde est agréable et vraiment gentil, a-t-elle lancé. Je remercie les cyclistes et les bénévoles. Grâce à vous, les chercheurs vont trouver une solution et réussiront un jour à guérir tous mes amis.»

En quelques phrases, la petite Yasmine, 10 ans, a conquis le public. Il y avait ce sourire contagieux, ces beaux cheveux bouclés et cette licorne peinte sur sa joue. Plus que tout, il y avait ce message d’espoir qui rappelait, du même souffle, que la lutte se poursuit pour faire avancer la recherche et sauver le plus d’enfants possible.

Exactement 850 cyclistes, un record, sont inscrits au présent Tour CIBC Charles-Bruneau à travers les 10 différents parcours. Parmi eux, une trentaine de cyclistes entamaient, mardi, une randonnée de 600 kilomètres à vélo, qui passera d’ici vendredi à Montebello, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Jean-sur-Richelieu et Boucherville. L’objectif : solliciter des dons et surpasser les 4,5 millions $ amassés en 2018.

Soit dit en passant, la Fondation Charles-Bruneau est le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. D’ici 2022, 22 millions $ seront notamment investis à l’Unité de recherche Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine. Cela contribuera inévitablement à guérir les 20% d’enfants dont le cancer résiste encore aux traitements.

Toucher le coeur

En rémission d’un germinome cérébral, une tumeur du système nerveux, Yasmine El Hassani va pour sa part beaucoup mieux. Elle a récemment terminé ses cours de natation et reprendra la gymnastique dès l’automne. En bref, après de nombreux traitements de chimiothérapie et de radiation, la petite Yasmine retrouve des activités qui sont plus communes pour des fillettes de son âge. La masse est toujours là, mais on a réussi à la rendre bénigne. À travers la maladie, sa croissance physique a été retardée, mais sa maturité émotionnelle a visiblement emprunté la voie rapide.

«Ce qui me fascine avec Yasmine et avec beaucoup de nos jeunes, c’est qu’ils sont tellement impliqués et qu’ils comprennent ce qu’ils vivent, a souligné Pierre Bruneau, chef d’antenne au réseau TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau. Dans le temps de mon fils Charles, il y a une trentaine d’années, on cachait ça. C’était tabou de parler du cancer. Aujourd’hui, on implique les jeunes dans leur bataille et ils savent à quoi s’en tenir.»

«Yasmine est très mature et maintenant, je découvre la vedette en elle, a pour sa part réagi fièrement sa mère Rim Bouanane, qui partage le même rire que l’héroïne du parcours de l’espoir. Je découvre une fille qui peut parler librement, une fille qui a beaucoup de choses à dire à l’intérieur d’elle. Elle a beaucoup grandi avec la maladie.»

En observant les cyclistes partir du CHU Sainte-Justine, la jeune Yasmine a finalement laissé tomber une phrase pleine de sens : «c’est beau, ça touche le cœur».