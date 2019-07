La manière est importante

L’Impact a peut-être échappé le point du match nul en accordant le but de la victoire à Atlanta dans les 10 dernières minutes samedi, mais l’équipe est quand même revenue de Géorgie remplie de positivisme.

« Ça aurait été bien de sortir de là avec quelque chose et c’est passé près, mais dans les circonstances, l’équipe a démontré beaucoup de volonté », a souligné le gardien Evan Bush mardi matin.

Il faut dire que le Bleu-blanc-noir était encore à effectif réduit et n’avait que sept joueurs sur le banc pendant le match.

« Atlanta, qui n’avait pas perdu autant de joueurs que nous en raison des rappels internationaux et des blessures, avait le luxe de faire entrer un vétéran comme Justin Meram », a rappelé Bush.

Meram a inscrit les deux buts des locaux dans la victoire de 2 à 1.

Respect

Bacary Sagna a soutenu que malgré la défaite, la façon dont l’équipe a joué était encourageante.

« Dans le plan de jeu et dans l’état d’esprit, on a respecté ce que voulait le coach et on n’a pas à rougir. Il faut passer à autre chose, mais il faut retenir l’état d’esprit. »

Le vétéran français a également insisté sur l’importance d’avoir une plus grande confiance en ce que cette équipe peut réaliser.

« Il faut qu’on soit conscients qu’on a la qualité pour créer des occasions et inquiéter n’importe qui. En étant sur nos qualités, on peut faire des bons matchs.

« D’un match à l’autre, on peut sortir une bonne performance et ensuite passer à côté. Il faut trouver de la constance. »

Il n’a pas tort. L’équipe est l’une des trois seules en MLS à ne pas avoir subi deux revers consécutifs cette saison, mais elle n’a pu gagner plus de deux matchs de suite.

Gros mois

Bush estime pour sa part que ce dernier match en juin a servi à mettre la table pour un mois de juillet qui s’annonce chargé avec quatre matchs en MLS et deux autres en Championnat canadien.

« Tout bien considéré, nous ne sommes pas heureux d’être revenus les mains vides, mais on peut envisager le mois de juillet positivement. »

Le gardien a également souligné que les entraînements sur gazon permettent à l’équipe de travailler son exécution.

« S’entraîner sur du gazon et jouer au stade Saputo font en sorte que ça relève le niveau technique. »

Trois joueurs de Retour

Avec l’élimination du Canada et du Panama à la Gold Cup, Samuel Piette, Zachary Brault-Guillard et Omar Browne étaient tous de retour à l’entraînement, mardi matin.

« Ça fait du bien, c’est sûr qu’on avait un effectif limité. Ce sont des renforts de taille parce que ce sont des joueurs qui apportent beaucoup à l’équipe », a reconnu Sagna.

Celui-ci aurait d’ailleurs pu profiter d’un congé à Atlanta, samedi, si Brault-Guillard avait été là.

« Nous avons maintenant plus d’options et de profondeur pour un mois au cours duquel nous allons jouer beaucoup de matchs », a ajouté Evan Bush.

N’empêche, les absences des derniers matchs auront un effet positif sur l’équipe même si elles ont compliqué la vie de l’entraîneur Rémi Garde.

« Il y a des joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu qu’ils n’auraient pas eu autrement si tout le monde avait été là », a estimé Bush.

Orji Okwonkwo a quitté l’entraînement rapidement, visiblement incommodé par une blessure à la cuisse droite.