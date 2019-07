Le Défi Gaïa s’attaque au plastique

Prônant l’activité physique en communion avec la nature, les organisateurs du Défi Gaïa ont contribué en faisant eux-mêmes une grande corvée de nettoyage, en plus d’inviter les gens à se débarrasser de leurs sacs de plastique.

Organisée par la fondation Village Monde, la course qui se déroulera le 21 septembre prochain dévoilera son parcours mercredi. Et pour l’occasion, une grande corvée de nettoyage a été effectuée le long de la rivière Cap-Rouge.

« Trophées »

« On a descendu une partie de la rivière et on avait un canot qui déborde de déchets », raconte Jean-Sébastien Noël, fondateur de La Ruche et membre du conseil d’administration de Village Monde.

Il espère sensibiliser la population en exposant « ces trophées » mercredi à la conférence de presse. L’organisation invite aussi les gens à se présenter entre 10 h et 12 h à la Marina de Cap-Rouge pour échanger leurs sacs de plastique contre des sacs réutilisables.

La deuxième édition du Défi Gaïa, une épreuve combinant course en sentier, canot et vélo de montagne, se déroulera à la Station touristique Duchesnay.