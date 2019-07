Le Vermont investit plus dans ses chaussées et ça roule

Encore plus d’argent pour New York

Selon un rapport de la Reason Foundation, l’État de New York met quatre fois plus d’argent par kilomètre de voie que la Belle Province sur son réseau routier.

Mais contrairement au Québec et au Vermont, l’Empire State a une majorité d’autoroutes construites en béton ou avec une fondation en béton et de l’asphalte en surface.

« L’État de New York investit plus que jamais, indique le porte-parole du Department of Transportation, Glenn Blain. Il s’agit d’un des réseaux les plus vieux et les plus utilisés au pays. »