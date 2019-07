Les Capitales rebondissent de belle façon

L’attaque des Capitales s’est amusée aux dépens des lanceurs des Jackals du New Jersey. Deux points en sixième et septième manche, cinq points en neuvième et la troupe de Québec a filé vers une victoire de 10 à 5, mardi soir, au Stade Yogi Berra.

Les neuf frappeurs des Capitales se sont succédé au bâton lors de cette productive neuvième manche. Tyson Gillies et Yordan Manduley ont même eu l’occasion d’aller à deux reprises au rectangle des frappeurs. Au total, dans cette manche, l’alignement des frappeurs a récolté deux doubles et cinq simples.

Le gérant des Caps, Patrick Scalabrini, avait récemment expliqué que son équipe allait fatiguer plusieurs lanceurs des clubs adverses d’ici la fin de la saison. Les changements qu’il a effectués à sa formation après le début de campagne difficile ont fini par rapporter.

«À partir de maintenant, je m’attends à ce qu’on joue mieux, car on a une meilleure équipe qu’en début d’année. On est allé chercher des gros bâtons, alors forcément, on devrait produire plus qu’avant» avait raconté Scalabrini après les quatre victoires face aux Champions à Ottawa, le week-end du 21 juin.

L’attaque a d’ailleurs entamé le match en lion. Dès la manche initiale, plusieurs frappeurs ont réussi à se rendre sur les buts. Avec deux retraits, Rian Kiniry a poussé son coéquipier Stayler Hernandez au marbre pour permettre aux représentants de Québec de s’inscrire les premiers au pointage.

Encore Jackson!

Le frappeur désigné Jhalan Jackson poursuit son excellente lancée des derniers matchs, en claquant un long circuit de deux points qui a semblé scier les jambes des joueurs des Jackals, en sixième manche.

L’imposant voltigeur de 6 pi 4 po et 240 lb a terminé la rencontre avec un simple, un double et deux points produits. Le puissant cogneur a frappé 11 balles en lieu sûr, dont cinq doubles, à ses neuf derniers matchs.

Bon travail de la relève

David Richardson était le partant pour les Caps avant de laisser sa place à Levi MaVorhis, un nouveau venu avec l’équipe, après quatre manches. Les deux artilleurs récemment débarqués à Québec, ont tout de même bien fait en accordant trois points en six manches de travail.

Max Khuns a également vu quelques frappeurs des Jackals en septième avant de voir le vétéran Dustin Molleken compléter le match.

Celui qui a appris avant la rencontre qu’il participera au match des étoiles 2019 de la Ligue Can-Am, est venu fermer les livres lors des deux dernières manches de la rencontre. Molleken a récolté son cinquième sauvetage de la saison.

Les deux équipes complètent le dernier match de cette série de quatre rencontres, mercredi soir, au New Jersey.