Les tops et les flops au box-office

Difficile de passer à côté du succès phénoménal de l’ultime volet de la saga Avengers. Le film réalisé par les frères Joe et Anthony Russo est de loin le plus gros succès aux guichets cette année avec des recettes de plus de 2,75 milliards $ au box-office mondial à ce jour. Avengers : Endgame (Avengers : Phase finale au Québec) a dépassé Titanic au second rang des films les plus lucratifs de l’histoire du cinéma. Et en annonçant il y a deux semaines qu’ils lançaient en salle une nouvelle version du film avec des extraits inédits, les Studios Marvel sont manifestement partis à la chasse du record du film le plus lucratif de tous les temps, détenu par Avatar (2,78 milliards $). Réussiront-ils à le pulvériser ?