Pas de marché saisonnier au Vieux-Port cet été

Le projet de marché saisonnier, qui devait voir le jour cet été sur le site du défunt Marché du Vieux-Port, est mis sur la glace jusqu’en 2020.

La Coopérative des horticulteurs, qui devait gérer les nouvelles installations temporaires, a décidé de «tirer la plogue» sur le projet en raison des délais judiciaires qui s’étirent, a-t-on confirmé mardi.

Rappelons que l’avocat François Marchand s’oppose à la démolition du bâtiment actuel devant les tribunaux. L’avocat – dont le bureau est situé tout près du Marché du Vieux-Port – et la Ville de Québec sont toujours en attente d’un jugement dans ce dossier.

Quoi qu’il en soit, la Ville estime qu’il lui faudra de six à huit semaines pour démolir le bâtiment actuel, fermé au public depuis le 12 juin dernier, et installer une tente avec des étals au même endroit.

«En comptant les vacances de la construction, on est rendus à la mi-septembre au mieux. Ça ne vaut pas la peine, alors on tire la plogue», a indiqué le directeur général de la Coopérative des horticulteurs, Daniel Tremblay, en entrevue avec Le Journal, sans attendre une annonce officielle de la Ville.

La Coopérative, qui gère aussi le Grand Marché d’ExpoCité, préfère se concentrer sur les nouvelles installations flambant neuves qui viennent d’ouvrir et qui attirent énormément de visiteurs. «En fin de semaine, c’était incroyable. Il n’y a pas d’essoufflement. On a été obligés de gérer le stationnement comme lors du week-end d’inauguration. On va espérer que ça va continuer dans cette lignée-là», a confié M. Tremblay.

Une «antenne» du Grand Marché

Précisons que le futur marché satellite du Vieux-Port, qui devrait donc voir le jour en mai 2020, sera approvisionné principalement par les producteurs et commerçants qui sont déjà présents au Grand Marché. «C’est une antenne du Grand Marché. Cette formule-là permet d’avoir une offre beaucoup plus diversifiée et complète», fait valoir le directeur de la coop.

Joint par Le Journal, l’avocat François Marchand a indiqué qu’il avait toujours envie d’aller jusqu’au bout des procédures judiciaires. En attendant un verdict de la Cour supérieure, il a invité la Ville à ouvrir son marché saisonnier dans le bâtiment actuel au lieu d'attendre la fin des procédures judiciaires.

La Ville, faut-il le rappeler, a déjà accordé un contrat pour la démolition du Marché du Vieux-Port. Elle n'attend que le feu vert du tribunal pour demander à son sous-traitant de démarrer le chantier.