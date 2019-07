Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), et son épouse, Martine Auclair, qui fut monitrice du Patro Laval, ont réussi à réunir pour une 5e année les gens du milieu communautaire et ceux du domaine sportif autour d’une bonne cause : faire une différence dans la vie de jeunes provenant d’un milieu défavorisé. La 5e Soirée des étoiles, au profit du Patro Laval, se tient ce soir (sur invitation) chez le concessionnaire Mercedes-Benz de Québec. Quelques étoiles de la LNH seront sur place : Phillip Danault, David Savard et l’ancien joueur des Nordiques Alain Côté ; quelques acteurs de Lance et compte : Robert Marien, Éric Hoziel, Louis-Philippe Dandenault, Hugo Giroux et Peter Miller ; et aussi quelques autres étoiles : le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, le pilote automobile Mikaël Grenier, Daniel Savoie alias Patrice Lemieux, et Jimmy Pelletier, athlète et conférencier

Son 4e en carrière..., mais trop tard

Photo courtoisie

Jean-Renaud Delisle de Lévis a réussi le 25 juin dernier, au 10e trou du parcours Royal du club Royal Québec, son 4e trou d’un coup en carrière, les trois autres ayant été réussis au club de Lévis. Jean-Renaud est passé bien près de repartir avec une location de deux ans d’une Civic Sports 2019, gracieuse de Honda Frank et Michel, pour un trou d’un coup, mais Martin Dionne (lire « Un exploit payant » dans cette page) avait réussi l’exploit quelques minutes auparavant. Cette « malchance » n’a pas empêché les autres membres du quatuor de célébrer l’exploit sportif en compagnie de Jean-Renaud. De gauche à droite sur la photo : Daniel Rochette (La Cage, brasserie sportive de Lévis), Rejean Samson, Jean-Renaud Delisle et Christian Bourque.

Acquisition importante

Photo courtoisie

Jacques Beauchesne et Richard Renaud, respectivement président et vice-président opérations de Cristal Contrôles, m’annoncent que leur compagnie et Gentec ont conclu un accord inédit qui leur permettra d’acquérir la ligne de contrôle d’éclairage Kameleon de Gentec. Cristal Contrôles devient donc la seule entreprise manufacturière de système de contrôles d’éclairage commercial 100 % canadienne. Cette acquisition permettra d’accroître leur présence au Canada et aux États-Unis, et ce, en regroupant les réseaux d’agents de Cristal Contrôles et de Gentec dans ces deux pays. En contrepartie, Gentec appuiera Cristal Contrôles en conception et fabrication grâce à ses équipements de pointe robotisés. Cet accord permettra à Cristal Contrôles de pratiquement doubler son chiffre d’affaires en contrôle d’éclairage. Sur la photo, François Giroux (au centre), président de Gentec, est entouré de Jacques Beauchesne (à gauche) et Richard Renaud, de Cristal Contrôles.

Un exploit payant

Photo courtoisie

Martin Dionne, président, Les Aliments Fondue Paysanne, Inc., se souviendra longtemps de la date du 25 juin 2019 alors qu’il participait au Tournoi de golf annuel des restaurants La Cage, brasserie sportive, de la région de Québec au club de golf Royal Québec de Boischatel. Rendu au 10e trou, une normale 3 de 160 verges, Martin a utilisé son fer 8 pour réaliser un trou d’un coup, son premier en carrière. Comble de bonheur, son exploit lui a valu l’utilisation d’un Honda Civic Sport 2019 pour les deux prochaines années, gracieuseté de Honda Frank et Michel de Boischatel. Ses partenaires de jeu, Jean Marie Dionne, Guy Gignac et Claude Gauthier, n’en sont pas encore revenus!

Anniversaires

Photo courtoisie

Margot Robbie (photo) actrice (Le Loup de Wall Street) et productrice australienne, 29 ans... Lindsay Lohen, actrice et chanteuse américaine, 33 ans... Johnny Weir, patineur artistique américain, 35 ans... Joe Thornton, joueur de hockey de la LNH (Sharks), 40 ans... Dany Bédar, auteur, compositeur et interprète québécois, 43 ans... Stéphan Bureau, animateur (les grandes entrevues Juste pour rire), 55 ans... Vicente Fox, ex-président du Mexique de 2000 à 2006, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 juillet 2018. Henry Butler (photo), 69 ans, pianiste américain de jazz... 2016. Anatole Corriveau, 90 ans, honorable juge à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec de 1970 à 1995... 2015. Charlie Sanders, 68 ans, joueur de football américain avec les Lions de Détroit (NFL) de 1968 à 1977... 2013. Armand Gaudreault, 91 ans, un ancien joueur des As de Québec, des Bears de Hershey et des Bruins de Boston de la LNH (1944-1945).