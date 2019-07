Un an dans le nord de la Californie pour Dalton Prout

Le défenseur Dalton Prout a accepté un contrat d’un an et de 800 000 $ avec les Sharks de San Jose, mardi.

C’est ce qu’a indiqué l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie.

Prout, 29 ans, a disputé 20 matchs avec les Flames de Calgary durant la dernière campagne. Il a récolté deux points et totalisé huit minutes de punition. L’ancien des Blue Jackets de Columbus et des Devils du New Jersey a également joué quatre parties avec le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine.

Le vétéran a pris part à 262 rencontres en carrière dans la Ligue nationale.