Un choix unanime

Patrick Lachance suit Jakob Pelletier depuis les rangs pee-wee et il l’a vu progresser à tous les niveaux depuis. Au moment de le décrire à ses patrons des Flames de Calgary, il n’a pas hésité une seconde à le recommander.

Il l’a vu chez les pee-wee alors qu’il avait notamment fait parler de lui lors du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en 2013 et 2014, puis dans quelques matchs de séries au niveau bantam.

« Certains jeunes ne parviennent pas à maintenir le rythme en vieillissant parce que l’entonnoir se resserre. Jakob a toujours été l’un des meilleurs joueurs, partout où il est passé, et ce, même si on lui a toujours dit qu’il était trop petit. Il a toujours su faire sa place grâce à son caractère et son leadership. »