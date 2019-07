Un commanditaire pour les Rolling Stones à l’image de leur public

Mick Jagger et Keith Richard ont vieilli, leur public aussi. Signe que le temps passe: la nouvelle tournée nord-américaine des Rolling Stones est commanditée non pas par une marque de bière, mais par une association qui représente les plus importantes compagnies d’assurance-vie.

Qui aurait pu croire un jour que l’Alliance for Lifetime Income, qui se vante sur son site web d’éduquer les Américains à l’importance de «réduire les risques» pour leurs vieux jours, allait s’associer à un groupe qui incarne mieux que quiconque le sexe, drogue et rock n’roll ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la directrice générale de l’Alliance, Jean Statler, est d’avis qu’il s’agit d’un choix très sensé.

Interrogée par le «New York Times», elle a spécifié que l’auditoire des Stones correspond exactement à la cible démographique de son organisation : les 45 à 72 ans avec des actifs entre 75 000 $ et 2 millions $.

«Ce sont des gens de la classe moyenne. Ce sont des gens qui ont travaillé dur et qui ont accumulé quelques économies, mais qui se rendent compte qu’ils vont probablement vivre plus vieux que ce qu’ils avaient planifié et qui constatent qu’ils n’ont pas fait assez d’économies», a expliqué Mme Stealer.

John Covach, qui dirige l’Institut de la musique populaire de l’Université de Rochester, trouve aussi tout à fait logique qu’une telle organisation fasse aujourd’hui la promotion d’un groupe dont les membres ont tous dépassé le cap des 70 ans.

«Les fans suivent les musiciens, il n’y a aucune raison que les publicités ne les suivent pas aussi», a-t-il conclu, en entrevue au «New York Times».