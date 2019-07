Un vidéoclip tourné au iPhone pour «Fabuleuses»

MONTRÉAL – Puisque son premier long métrage, Fabuleuses, traite de la dictature de l’image et des réseaux sociaux, la réalisatrice Mélanie Charbonneau a décidé de tourner le vidéoclip de la chanson-thème du film avec son iPhone.

Cette pièce musicale, écrite et interprétée par la rappeuse Sarahmée, sera dévoilée au début août.

«C’est un choix complètement esthétique et en lien avec le sujet du film, explique Mélanie Charbonneau en entrevue. Dans Fabuleuses, on raconte l’histoire d’une amitié à l’ère des likes. Dans le film, il y a certaines séquences, filmées au iPhone, qui montrent ce qui se passe dans des stories et sur les réseaux sociaux. Quand on a décidé de créer un vidéoclip pour accompagner le film, on s’est dit qu’on pourrait tourner au iPhone, pour faire un statement lié à notre thématique. On est vraiment dans une ère où on filme tout ce qu’on est et tout ce qu’on voit avec nos téléphones.»

Contraintes techniques

Scénarisé par Mélanie Charbonneau et Geneviève Pettersen, Fabuleuses suit le destin de Laurie (Noémie O’Farrell), une «fille d’à côté» de Saint-Eustache qui aspire à devenir une influenceuse populaire.

La protagoniste s’identifie à Clara Diamond – une vedette à la tête d’un petit empire né sur Instagram – jouée par Juliette Gosselin, qui coréalise aussi le clip de la chanson Fabuleuses avec Mélanie Charbonneau. Laurie apprivoisera les hauts et les bas de la célébrité virtuelle, même si sa meilleure amie, la terre-à-terre Élizabeth (Mounia Zahzam), lui déconseille vivement d’emprunter cette voie.

«On a fait toutes les recherches nécessaires pour que ça paraisse bien, mais on organise tout le tournage comme si on travaillait avec une caméra régulière, avec le même équipement, au niveau des décors, de la direction artistique, et on réussit à atteindre une qualité vraiment exceptionnelle», détaille Mélanie Charbonneau. Elle dit apprécier la flexibilité que lui permet le cellulaire, mais lui reconnaît néanmoins certaines contraintes techniques.

«Par exemple, il faut parfois arrêter pour recharger le iPhone, après une certaine durée, illustre-t-elle. Au niveau des éclairages, aussi, il y a des éléments à vérifier.»

Chambre d’ado

À l’invitation de l’équipe de Fabuleuses, c’est Sarahmée qui a écrit les paroles un peu moqueuses de la ritournelle qui deviendra peut-être un ver d’oreille dans quelques semaines. «Avant le prochain post, ta cote est déjà descendue», peut-on y entendre, sur une musique vitaminée des compositeurs montréalais Lost Boys.

«Le texte est un clin d’œil aux réseaux sociaux, à ce qui arrive quand on plonge là-dedans, dépeint la chanteuse. Ça reste léger, ce n’est pas moralisateur. Ça dit qu’il ne faut pas trop se prendre au sérieux sur ces plateformes, qu’il faut décrocher un peu de son téléphone, que ça ne sert à rien de se prendre en selfie mille fois par jour.»

Un tantinet kitsch, le décor de chambre d’adolescente élaboré pour le clip de Fabuleuses est tout à fait digne d’une jeune lectrice du magazine Filles d’aujourd’hui dans les années 1990, avec ses couleurs pastel, sa taie d’oreiller à l’effigie des Backstreet Boys, ses affiches de starlettes éphémères collées au mur et son walkman jaune déposé sur le lit.

«Comme le film reprend beaucoup les codes des films de la fin des années 1990, du début 2000, à la Mean Girls, Mélanie et moi avions envie de rendre hommage à ces années-là, précise Juliette Gosselin. À ce moment-là, les girls bands avaient la cote: TLC, Destiny’s Child, les Spice Girls... Il y en avait beaucoup. Le film et la chanson rappellent les girls bands, alors on a imaginé de quoi auraient eu l’air les personnages de Fabuleuses en 1998.»

Le vidéoclip de Fabuleuses sera lancé sur le web au début août, et le film sortira en salle le 23 août.