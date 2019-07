Un vrai cauchemar vécu en plein soleil

C’est officiel : le cinéma d’horreur a un nouveau maître. Ari Aster consolide son titre avec Midsommar, une deuxième offrande franchement efficace qui ne risque pas de laisser les cinéphiles indifférents.

Les attentes étaient élevées pour Midsommar. Démesurées, presque, à la suite du succès et de l’impact qu’a eu Hereditary sur les cinéphiles lors de sa sortie l’an dernier. Dès lors, plusieurs avaient vu en Ari Aster le nouveau messie de l’épouvante, destiné à de grandes – mais funestes – réalisations.

Ce couronnement était-il prématuré ? Peut-être. Mais le cinéaste prouve aujourd’hui qu’il est réellement digne de ce nom, tout autant que l’ont été John Carpenter, Wes Craven, George A. Romero et autres à leurs débuts. Oui, à ce point.

Pour son deuxième film, dont il signe encore une fois le scénario, Ari Aster met en scène un groupe d’Américains qui mettent le cap sur l’Europe avec la promesse de vacances paisibles dans la campagne suédoise. Ils ne tarderont pas à s’apercevoir que leur séjour sera tout sauf idyllique, leur quotidien devenant rapidement ponctué de rituels païens, de sacrifices humains et de macabres découvertes.

Changement de cap

Bien que Hereditary et Midsommar soient liés d’une parenté évidente, les deux œuvres d’Ari Aster ne pourraient être plus diamétralement opposées dans leur traitement. Et c’est tant mieux, puisque ce changement de cap pour le moins drastique permet au cinéaste de faire étalage de son incroyable polyvalence.

Exit, donc, les ombres menaçantes et glauques de sa première offrande. Le cinéaste baigne ici son intrigue dans une clarté omniprésente, voire aveuglante. Le choix, sur papier du moins, était incroyablement audacieux ; peu de cinéastes ont osé, et encore moins ont réussi, à réellement terroriser en déballant leurs intrigues en plein soleil.

Le résultat final est peut-être moins viscéral et oppressant que ne l’était Hereditary, mais Midsommer parvient à installer son malaise aussi pernicieusement qu’insidieusement chez les cinéphiles, bercés par ce (très) faux sentiment de sécurité.

Si bien que, même une semaine après le visionnement de presse montréalais, Midsommar ne nous a pas encore quittés. Tenez-vous-le pour dit.

Midsommar (4/5)

Un film de Ari Aster

Avec Florence Pugh, Jay Reynor et Will Poulter