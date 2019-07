Une femme de 93 ans morte après des heures sur son balcon

SAGUENAY – Une femme de 93 ans est décédée après être demeurée prisonnière pendant de nombreuses heures sur le balcon de sa résidence, à Saguenay.

Marie-Rose Gauthier serait sortie le 23 juin dernier sur son balcon du Manoir Champlain, une résidence privée pour personnes âgées, afin de profiter de la superbe vue sur le Saguenay et de l’ambiance festive qui régnait en cette veille de Saint-Jean-Baptiste.

Elle aurait chuté à ce moment-là, croit sa famille. Inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, une de ses amies a contacté la résidence mardi matin, près de deux jours plus tard. En allant vérifier dans son logement, on l’a retrouvée au sol, consciente, mais en grandes souffrances et en état de déshydratation.

Transportée à l’hôpital, elle est décédée dans les jours suivants.

«Maman est tombée, probablement dans la soirée du 23 à regarder la fête au Vieux-Port. On ne sait pas l’heure. Elle était en hypothermie avancée, parce que ces deux nuits-là ont été froides [avec des températures] près du gel, en petite jaquette à 93 ans. Alors, elle a souffert, elle n’est pas morte là», a relaté l’une de ses filles.

«Le thanatologue nous a dit qu’il n’avait jamais vu un corps aussi meurtri de bleus. Quand elle s’est réveillée ou a repris conscience, elle a probablement essayé de se relever. Mais maman n’était pas capable de se relever», a-t-elle ajouté.

La famille, dont la version reste à confirmer, n’en veut pas au personnel du Manoir Champlain et ne croit pas que le manque de ressource soit en cause. Au contraire, elle affirme que la résidente a toujours été bien traitée au cours des dernières années.

Cependant, l’autonomie des personnes âgées qui y habitent suscite des questions. Jusqu’à quel point le sont-elles vraiment, s'est demandé la famille. Celle-ci se dit convaincue qu’un drame semblable aurait pu être évité si des mesures étaient appliquées pour mieux encadrer les aînés.

Une enquête du coroner est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances de ce tragique décès.