Une nouvelle formule pour «réinventer» Bordeaux fête le vin à Québec

Nouveau site, nouvelle formule et virage familial. Devant le faible achalandage de la présentation 2017 de Bordeaux fête de le vin à Québec, la Ville réalise une métamorphose de l’événement tout en confirmant sa pérennité.

C’est ce que le maire Labeaume a annoncé, mardi matin, en point de presse. «On s’éloigne du salon de vin traditionnel et on se rapproche d’une grande fête accessible à tous», a-t-il résumé en insistant sur l’importance de «réinventer l’événement».

Après quatre présentations sur les quais d’Espace 400e, l’événement bisannuel se déroulera du 22 au 25 août à l’Agora du Port de Québec. «C’est un espace enchanteur, en bordure du fleuve, qui nous offre de nouvelles possibilités créatives, a ajouté le maire. Ça va être plus convivial.»

L’événement est là pour rester

Régis Labeaume a réitéré que «l’événement est là pour rester» Il a dit espérer un retour au niveau d’achalandage de 2015, soit 26 000 visiteurs pour les quatre jours d’activités.

«L’achalandage en 2017 a souffert énormément de la température. Il a plu deux journées et demi sur quatre, a-t-il rappelé. On était en progression constante dans les trois premières éditions et ça a cassé à cause de la température.»

Ce dernier a également admis que l’événement était «strictement fait pour les adultes» par le passé. «Là, il faut s’ajuster. Les jeunes sont amateurs de vin. Ils sont plus fortunés. Mais ils ont aussi des enfants. Ils ne font pas garder les enfants pour venir à Bordeaux fête le vin», a-t-il soutenu.

Le passeport, qui permet plusieurs dégustations, est déjà en prévente au coût de 35$ dans les SAQ de la région de Québec. Le prix sera de 40$ à partir du 16 août.

Le budget de Bordeaux fête le vin à Québec est de 1,2 million$ dont environ le quart (297 000$) à la charge de la Ville de Québec. Le mois dernier, Québec 21 a voté c ontre la tenue de l’événement.