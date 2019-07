POULIN LAPOINTE, Céline



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 juin 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Céline Poulin, épouse de monsieur Jean Lapointe. Née à St-Côme Linière, le 16 décembre 1948, elle était la fille de feu dame Yvonne Poulin et de feu monsieur Alphonse Poulin. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jean, madame Poulin laisse dans le deuil ses enfants: Shamy (Céline Vilaine), Lydie-Anne (Frédéric Castonguay); ses petits-enfants: Mélina Castonguay, Louis, Félix et Arthur Lapointe; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Louise- Hélène (Claude Brochu), Lucille (feu Roland Jacques), Miguel (Louise Bolduc), Renée (feu Jean Demers), Ginette (Renaud Gilbert), André (Beverly Binger), Yves, feu Réjean (Roxanne Bédard), Henriel (Pierrette Roy); de la famille Lapointe: Richard (Isabelle Blouin), Louise (Gilles Boucher), feu Michelle (feu Michel Cliche), Anne-Marie, Ginette (Robert Bergeron), Pierre (Odette Bolduc), Bibiane (Gaétan Racine), François (feu Hélène Émond) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout particulièrement son amie Estelle Bonenfant qui a pris soin d'elle durant les dernières semaines de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Aidant, Site : www.laidant.org, Tél. : 418-627-5058 ou à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les Funérailles sont sous la direction de :