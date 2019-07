BERNARD, Abbé Jean-Paul



À Québec, le 26 juin 2019, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédé monsieur l'abbé Jean-Paul Bernard, fils de feu Antonin Bernard et de feu Odélie Bernard. Né à Sainte-Apolline-de-Patton le 3 mars 1923, il a fait ses études classiques au Collège de Lévis, puis ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il a été ordonné prêtre le 20 juin 1948. Nommé prêtre auxiliaire au Collège de Lévis, il y a enseigné, puis a poursuivi ses études pour terminer à Rome avec un doctorat en philosophie à l'Université Pontificale Angelicum. Il a surtout fait carrière dans l'enseignement au Collège de Lévis et à l'Université Laval. Ses premières vacances se sont surtout passées à faire du ministère aux États-Unis et dans l'armée canadienne; les fins de semaine furent consacrées au ministère paroissial à Saint-Vallier de 1958 à 1976 et à Saint-Raphaël de 1976 à 1988. Retraité, il a continué d'assurer le ministère dominical estival au Lac-aux-Canards. Depuis sa retraite, il a vécu à temps partagé à Lévis et surtout à Saint-Michel où il avait plaisir à vivre dans ce décor unique; les deux pieds sur terre et le regard vers l'infini ponctué de points d'arrêts: le fleuve Saint-Laurent, l'Ile d'Orléans et les Laurentides.Il laisse dans le deuil ses deux frères: Raynald (feu Rolande Labbé, Jeannine Blais) et Claude (Denyse Sirois) ayant rejoint quatre autres frères et 3 sœurs qui l'ont précédé ainsi que ses neveux et nièces et les résidents de la Résidence Déziel à Lévis. L'abbé Bernard sera exposé aule jeudi 4 juillet 2019, de 18 h à 21 h. Il sera également exposé en chapelle ardentedès 11 hRemerciements à tout le personnel de la Résidence Déziel, aux résidents et résidentes, aux religieuses et aux confrères qui ont su appuyer l'abbé Bernard lors des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca ou à la Fondation Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin, Lévis (Québec) G6V 5K1, Téléphone: 418 833-1249, poste 115 Courriel: fondation@collegedelevis.ca