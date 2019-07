MIGNAULT, André



À Québec, le 26 juin 2019, est décédé André Mignault, fils de feu Charles de L. Mignault et de feu Jeannette Ledoux. Il était l'époux en 1ères noces de feu Louise Précourt et en 2e noces de Françoise Veillette. Il demeurait à Québec (arrondissement Sainte-Foy).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Renée Boudreault), Pierre (Francine Cantin), Michel (feu Danielle Côté, Sonia Nadeau), Daniel (Carole Morel), Suzanne (Réal Parent); ses 9 petits-enfants : Jonathan (Monika Janeczek), Xavier (Saramaude Boisvert), Isabelle (Jean-Philippe Mongrain), Marie-Pierre (Félix Laflamme), Caroline, Julia, Félix, Geneviève et Véronique, ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil, les enfants de sa seconde épouse Françoise : Janie et Jean-François Tremblay et les enfants de Sonia : Emmanuelle (Maxime Cloutier) et Alexandre (Stéphanie Lévesque) Fortier. Il était le frère de : Suzanne (feu Paul Bergeron), feu Jean (Thérèse Thivierge), feu Paul (feu Gaby Labrecque, Rita Larade), Charlotte (feu René Lavoie), feu Magdeleine (feu Georges Piuze); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean Précourt (Diane Bédard), feu Louise Lamothe, Jean-Yves Lamothe (Margot Pelchat), Jacqueline Veillette (feu Philippe Brassard), Micheline Veillette (feu Isidore Bérubé), feu Michel; il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont ses grands amis de longue date, Louis Champoux et Jean Lemieux. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 5 juillet 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h.la famille recevra les condoléancesà compter de l0 heures, suivi d'L'inhumation suivra au cimetière St-Michel-de-Sillery, 2042, Blvd René-Lévesque Ouest, Québec. À la demande du défunt, que vos témoignages de sympathie se traduisent par des offrandes de messes (abbé François Paradis, 1100, rue Principale St-Marc-des-Carrières, QC G0A 4BO; abbé Michel Paradis, 1400 route de l'Aréoport, Québec, QC G2G 1G6) ou des dons au Fonds Louise P. Mignault ou Moisson Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.